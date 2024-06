CECU NEĆE DA ČUJU NI U SARAJEVU NI U TUZLI Pobednica ZG izvisila za koncert, oglasio se Šejlin muž, otkrio detalje, umešao vlast

Šejla Zonić odnela je ubedljivu pobedu ove godine u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", nakon čega su se mnogi radovali pobedničkom koncertu u njenom rodnom gradu.

Šejla je bila u timu Svetlane Cece Ražnatović što je izazivalo razne negativne komentare, a obe su se dogovorile da se ne oglašavaju o ovoj temi dok je trajalo takmičenje. Međutim, sada se oglasio njen suprug, Armin Zonić, koji je otkrio da ih niko od nadležnih nije kontaktirao u vezi pobedničkog koncerta.

- Zamolio bih svoje prijatelje da mi više ne šalju linkove sa društvenih mreža gde poznati i nepoznati profili vređaju Šejlu i mene, stavljajući nas u kontekst rata i prošlosti - započeo je Šejlin suprug, pa dodao:

- Šejla je u finalu otpevala dve bosanske sevdalinke! Kao akademski muzičar na regionalnom takmičenju je predstavila svoju Tuzlu, Sanski Most i BiH na veoma lep i moralan način, a mnogi vide samo mržnju koju imaju u sebi i to izbacuju kroz razne uvrede prema Šejli koja nije bila ni rođena kada su se mnoge stvari izdešavale. Ne mogu nikome reći koga će voleti ili mrziti, ali ne radite to preko naših leđa.

- I da, do sada nas od nadležnih niko nije kontaktirao za pobednički koncert u Tuzli tako da postoji šansa da se ne desi. Bavite se realnim problemima da nam barem u budućnosti bude život lakši, bolji, srećniji… - napisao je Armin Zonić na svom Fejsbuk profilu.

Podsetimo, Ceca, koja je dugi niz na meti bosanskih napada, nije decenijama održala nijedan koncert u Federaciji BiH, iako tamo ima mnogo fanova. Poslednji put to se desilo, kada je Aleksandra Prijović održala koncert u sarajevskoj Zetri, kada je reklama za njen koncert u Istočnom Sarajevu izazvala pravi haos u gradu na Miljacki.

Ceca se ni kriva ni dužna našla na udaru bosanskih medija, i to samo zbog toga što se na video-bimu u Zetri reklamirao njen koncert 23. decembra u Istočnom Sarajevu. Lokalni mediji su istakli da se Cecin lik "ukazao" u hali i da je ovo prvi put da se u Sarajevu pojavila reklama za njen koncert, nazvavši je suprugom "ozloglašenog Željka Ražnatovića Arkana", što je izazvalo opšti haos u gradu na Baščaršiji.

