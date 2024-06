Iako su ratovi na ovim prostorima davno završeni, posledice osećamo i dan danas. Nove generacije nisu ni bile rođene u doba ratova na Balkanu, posećuju koncerte svih pevača koje podržavaju gde god oni nastupaju, ali starije generacije i dalje imaju problem.

Tako su pojedini srpski pevači godinama, čak i decenijama zabranjeni u Federaciji, u Hrvatskoj, dok je naša zemlja otvorena za sve nacionalnosti.

O reciprocitetu su danas u emisiji Puls Srbije govorili pevači Slađana Mandić i Banete Bojanić.

- Da li smo mi takvo podneblje ja ne znam. Muzika, sport i umetnost bi trebalo sve granice da izbrišu kao što je to slučaj u Beogradu. Ovde niko ne gleda na to ko je koje vere ili nacije - rekao je Bojanić.

foto: Kurir televizija

Mandić smatra da muzika treba da bude zaštićena od politizacije kojoj je prema njenom uverenju izložena:

- To su vrlo osetljive teme. Muzika treba da bude izolovana od svega toga. Ja dolazim iz Sarajeva. Živim u Sarajevu. Bila sam u Zvezdama granda mislim da smo mi i iz moje generacije otvorili taj put. Došli smo iz regiona da se takmičimo i onda je to krenulo. Uvek smo ovde bili dobrodošli. Mislim da je problem politička situacija u regionu i na Balkanu i to što se servira. To je jedan vrsta manipulacije za neobrazovani sloj društva. Nažalost, lako je društvo zavaditi, ali to ne bi trebalo da bude tako.

foto: Kurir televizija

Povodom negativnih komentara upućenih ovogodišnjoj pobednici Zvezda Granda Šejli Zonić voditeljka je postavila pitanje kakav je stav njenih sugrađana u Sarajevu i da li se i u kojoj meri razlikuje od stavova tamošnjih političira rekla je:

- To uopšte nije tako među narodom. Ja sam rođena Sarajka. Sve je to manipulacija zarad dobijanja političkih poena. Kad razgovarate sa običnim narodom vi vidite da to nema veza se istinom što vidimo u medijima.

05:51 JA SAM IZ SARAJEVA I ZNAM ŠTA U TOM GRADU MISLE O SRPSKIM PEVAČIMA! Pevačica o negativnim komentarima iz BiH na račun pobednice ZG

Kurir.rs

