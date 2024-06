"VOLIM DA DOĐEM OVDE I POSVETIM SE NJEMU!" Milica Pavlović ubacila u petu brzinu, ubrzane pripreme za koncert u Zagrebu!

Muzička zvezda Milica Pavlović nakon spektakularnog koncerta u Beogradskoj areni napravila je kratku pauzu i vratila se u maju i to sa tri nove pesme.

Međutim, to Milici nije bilo dovoljno i zato sada ima dva velika koncerta u Novom Sadu i Zagrebu.

foto: Kurir

- Tako je. Volim ovo što radim i moja želja je da se bavim ovim poslom prvo, a zatim i da se bavim na ovaj način. Niko meni nije naredio da ja sviram bubnjeve na koncertu i da imam časove bubnjeva. Niko mi nije naredio da po sto puta merimo koji je aranžman pesama i da li ćemo akustičnu, električnu gitaru ili neku treću. Jednostavno, ja sam perfekcionista i volim da učestvujem u svakom kreiranju i u muzici i u vizualnoj postavci i to me negde košta tog nespavanja.

- Mnoge tvoje koleginice su objavile albume, a ti si objavila tri numere i napravila si potpuni bum. Milice, kako?

- Pa, nije to baš došlo tek tako. Jednostavno, publika mi je dala to poverenje i nakon što smo zajedno sa publikom došli do tih milijardu pregleda na sajtu YouTube, zbog kojih sam srećna, ne zbog same cifre, već što je to jedan zajednički uspeh i nešto što smo stvarali svih ovih 13 godina sa publikom.

foto: Kurir

Sledi i Zagrebačka arena. Koliko će se ona razlikovati od Beogradske? Kakvi će biti gosti? Da li će biti isti, slični muškarci, žene?

- Što se tiče Zagrebačke arene, apsolutno će izgledati, donekle, a možda i ne, kao Beogradska. Ne mogu da kažem sve, ali svakako smo, pošto je prošlo nekoliko meseci Beogradske, pregledali te snimke. Dodaćemo svašta mi nešto još na toj bini. Novi gosti su u Novom Sadu i u Beogradu. 21. juni ili tilipanje u pitanju Zagreb, imam po dva gosta u Zagrebu i u Novom Sadu. Otkrila sam jednoj zagrebačkoj ekipi u medijima da imam, kako sam rekla, jednu gošću i imam jednog pevača, znači dva gosta ukupno, a za Novi Sad nisam još uvijek ništa rekla. Pošto smo se evo približili, neću otkrivati imena, ali eto, ako baš nekog interesuje, žena i muškarac.

Kako ide sviraje bubljeva, kako napreduju časovi? Jesi li dobra, šta kaže profesor?

foto: Kurir

- Ja sam u ovome nova, onako učim o stilskim figurama, bukvalno kao đak prvak u školi. Volim, volim, volim da dođem ovde, prepustim se i njemu i njegovom znanju.

