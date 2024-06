MINA KOSTIĆ SE KRIJE DOK KUPUJE U MARKETU! Pevačica se obukla u crno od glave do pete, besna kao ris: KURIR PAPARACO

Mina Kostić živi kao sav normalan svet. U to se uverio naš paparaco pre nekoliko dana, kada je pevačicu uslikao u zanimljivoj situaciji - dok je obavljala kupovinu u jednom supermarketu koji se nalazi u blizini njenog stana.

Pevačica nije bila posebno raspoložena, pa je sve vreme s nekim razgovarala telefonom, a od radoznalih pogleda krila se velikim sunčanim naočarima i kačketom. Ona je bila u crnoj sportskoj odeći od glave do pete, pa je verovatno u prodavnicu svratila pravo s treninga.

Podsetimo, Mina je nedavno ispričala da joj se dešavalo da je partneri iskorišćavaju:

- Tačno je da mi se dešavalo da me momci iskorišćavaju. Izdržavala sam neke, ostajala sam bez novca i bila na samom dnu, ali sam naučila bitne lekcije. Mislim da su nam u životu potrebne neke stvari da nas nauče onome čemu treba i da tako sazrevamo. Verujem da je to sve za neko više dobro. Danas mnogo manje verujem muškarcima, pogotovo od one situacije koja me nedavno zadesila - prisetila se Kostićeva, koja je pre nekoliko meseci bivšeg dečka prijavila jer ju je navodno maltretirao.

