"PRAŠTAJ, JA BOLJE NISAM UMELA..." Karleuša Dušku posvetila NAJEMOTIVNIJU poruku u jeku incidenta! (FOTO I VIDEO)

Domaći i regionalni mediji već danima bruje o incidentu u vili porodice Tošić na Dedinju kad je Jelena Karleuša prijavila policiji svog supruga Duška Tošića za fizički napad na nju i njenog prijatelja.

Iako je u jedinom javnom obraćanju povodom incidenta poručila da se nalazi u teškom periodu i da mora biti bolje, izgleda da je Jelena već uspela da nastavi dalje i zaboravi na nesuglasice sa suprugom.

Dokaz toj tvrdnji je to što je pevačica na svom zvaničnom Tiktok nalogu podelila stare snimke iz doba najveće ljubavi s Duškom, na kojima se njih dvoje ljube, grle i uživaju zajedno.

Snimak prati i tekst emotivne balade njene drugarice i koleginice Milice Pavlović "Praštaj", čije je stihove napisala slavna Ljilja Jorgovanović, a za koje mnogi tvrde da su među najlepšima koje je napisala u karijeri.

Ovaj Karleušin potez oduševio je mnoge njene pratioce koji navijaju za to da supružnici prevaziđu sve bračne probleme i nastave dalje. Bilo je i onih koji ne gledaju blagonaklono na ovo i smatraju da pevačica ne sme da pređe preko Duškovog fizičkog napada na nju i njenog prijatelja.

- I JK koja ripostuje ovaj video na Tiktoku. Vidi se da ga voli, samo je on kreten - glasi jedan od komentara na Iksu.

Podsetimo, Jelena je pre nekoliko meseci istakla da je sigurna da je Duško više ne voli, ali da ona njega i dalje voli, što je ovim snimkom iz dana najveće ljubavi još jednom i pokazala.

- Duško je ljubav mog života, najlepši čovek i ljubav mog života. Mislim da Duško mene ne voli, ali ja njega volim. Sigurna sam da me ne voli, ali ja njega volim jer smatram da... Mi smo u braku, ali je to brak pro forme. Ja sam Dušku sve oprostila šta je on radio, ali Duško nije taj tip da oprašta. Ne mogu da ne volim Duška zato što je on otac moje dece. On je najlepši muškarac u mom životu i život bih dala za njega. Kad bi neko krenuo na Duška, ja bih na metak stala. Ne na metak, na desetoricu, život bih dala za njega - istakla je JK pre nekoliko meseci za medije.

Stihovi pesme "Praštaj" Ne daj na mene priča kad krene Kada ti kažu "Beži od nje" Hiljadu ljudi, hiljadu ćudi Dah je ljubomore te Ne daj na mene priča kad krene Da sam kod tebe došla sa dna Ime mi brani, uz mene stani Ti si taj koji me zna foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić Praštaj sve moje mane i ne otvaraj rane Ako nekome nisam odolela Dragi, telo je slabo Kažem srcu "barabo" Ali samo sam tebe volela Praštaj moje inate, kako drugi da shvate Sebe samu nisam razumela Jedan odlazi prvi Ode s njim litar krvi Ali bolje ja nisam umela

