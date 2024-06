ZEJNA SE VOZI GRADSKIM PREVOZOM! Pevačica kao sav normalan svet, ne mari za šokirane poglede: A od nje se ne odvaja KURIR PAPARACO

Zejna Murkić živi kao sav normalan svet. U to se uverio naš paparaco pre nekoliko dana, kada je pevačicu uslikao u zanimljivoj situaciji.

Naime, Zejnu smo uslikali dok je bila u društvu svoje ćerke, i to dok se vozila gradskim prevozom. Iako je bilo mesta da se sedne, one su stajale i sve vreme pričale u autobusu, a sudeći po velikoj kesi koju je nosila, pevačica je išla do centra grada kako bi uzela garderobu za jedno TV gostovanje koje je imala te večeri.

foto: Kurir

Podsetimo, naš fotograf je i nedavno uslikao Zejnu na putovanju sa setrom i dečicom. Pevačica je već nekoliko meseci u žiži javnosti zbog takmičenja "Pesme za Evroviziju, a muzikom se bavi već nekoliko godina unazad.

Zejna je nekoliko puta govorila o detinjstvu i odrastanju, te je priznala koliko je vezana za porodicu. Od kako je postala majka od svoje ćerke Kjare se ne odvaja, te neretko na Instagramu objavljuje trenutke iz privatnog života.

foto: Kurir

Kurir.rs

Bonus video:

04:35 DA SAM SE PLASIRALA, BILA BIH U PRVIH 10 NA EVROVIZIJI! Zejna šokirala: Sve sam pogodila, možda imam dara za muziku i Evropu