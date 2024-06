IVANA JORDAN ZABLISTALA NA PROMOCIJI NOVE PESME! Stigli i poznati da podrže koleginicu, a tu je i Kurirov voditelj (FOTO, VIDEO)

Ivana Jordan tokom dana promovisala je svoju novu pesmu “More”.

U spotu se pojavljuju i Eva Ras i Milos Đurović, a ceo projekat opisuje kao "letnji vetar"

1 / 8 Foto: Kurir/M.K.

Sin je odabrao današnju haljinu. Ona bi volela da se on pojavi u nekom od njenih spotova, ali to samo ako on bude hteo.

00:05 Promocija Ivana Jordan

Takođe, Ivana planira album na jesen. Ističe, da se u poslednje vreme slika i oblači provokativnije, a potom otkriva da ima i udvarače.

1 / 6 Foto: Kurir/M.K.

Na ovaj događaj došlo je mnogo poznatih, a neki od njih su Nataša DNK, Daša iz grupe "Legende", kao i Kurirov voditelj Ivan Gajić.

Bonus video:

02:30 OČEKUJEM FINALE, TEYA DORA IMA DRUGAČIJU PESMU OD OSTALIH Jordan za Kurir: Svi idu na radost i veslje, a ona na duboku emociju!