ŠEJLA ZONIĆ NEĆE PEVATI U TUZLI! Saopštena zvanična odluka

Šejla Zonić pobedila je u Zvezdama Granda, a o njenom koncertu u Tuzli se danima priča.

Nakon brojnih spekulacija otkriveno je da će se pobednički koncert održati u Bosni, ali ne u pomenutom gradu.

Kako je njen suprug ranije istakao, iz Tuzle ih još niko nije kontaktirao povodom očekivanog događaja, međutim pevačica se danas oglasila sa novim vestima.

Šejla je na svojim društvenim mrežama otkrila da će koncerta ipak biti, ali ne u Tuzli.

- Dragi moji, pozivam vas na koncert u Sanskom mostu na stadionu „Podgrmeč“ koji će se održati 28. jula sa mojim dragim kolegom Mirzom Selimovićem - objavila je Šejla na svom Fejsbuku.

Šejla je tokom takmičenja pretrpela sajber nasilje, a kako je folk diva istakla obema je bilo jako teško, ali su odlučile da se sve do finala ne oglašavaju.

- Jako mi je bilo teško to da je Šejla proživljavala to u momentu kada treba da raste, da blista. Devojka ni kriva, ni dužna, vanserijski talenat koja je meni jednostavno pripala. Igrom slučaja, tragedijom ratnih dešavanja, svega toga i politike koja je umešana u sve to, u naše živote. To dete je bilo izloženo jako prljavim stvarima, dogovorile smo se da ćutimo obe. Ja sam mogla da pokrenem kampanju, da je branim, ali smo ćutale obe. Rekla sam joj: "Šejla ono što ti je Bog dao, to ne može niko da ospori, a Boga nikada niko pobedio nije." Ljudi dobre volje i zdravog razuma, oni će se uvek ponašati onako kako im srce govori, a ne kako im neko puni glavu. To je ružno, sramotno. Kažem da je Božija pravda pobedila, kako treba, tako se i desilo – dodala je Ceca za "Grand".

