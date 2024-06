"LJUBIM SVAKI DEO NJEGOVOG TELA" Jovana Jeremić o intimi sa BOGATIM PEKAROM: Muškarac se osvaja u krevetU...

Voditeljka Jovana Jeremić stala je uz svog dečka, preduzetnika Dragana Stankovića u vrlo teškim trenucima za njega kada je izbio požar u pogonu njegove pekare i tim potezom pokazala svoju lojalnost, partneru.

Oljubavi sa Draganom Stankovićem, Jovana je govorila i nedavno u intervjuu za televiziju "Pink", pa i otkrila intimne detalje.

- Muškarac se osvaja ne u kuhinji. U krevetu. Ali ne ono što misle ovi prostaci. Intimni odnosi, ovo, ono. Ne, ljubav. Ne možeš ti da isfingiraš i izlažiraš ljubav. Kad ti voliš nekoga, koliko ja volim Dragana, on to oseća. Ja volim svaki deo njegovog tela, ja ljubim svaki d eo njegovog tela i on moj. Meni nije važno da li ćemo mi noćas da vodimo ljubav, ali mi je važno da ja spavam pored njega i da ga zagrlim - istakla je voditeljka.

Da podsetimo, nakon požara u pogonu pekare Dragana Stankovića policija je izašla na lice mesta.

Istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Požar je izbio u sredu oko 3 sata ujutru, dok su na terenu 10 vatrogasnih vozila i 25 vatrogasaca ugasili isti.

Izgorela je proizvodna hala od 600 kvadratnih metara, kao i kancelarije na drugoom spratu od 150 kvadratnih metara, ali je delom oštećena i kancelarija na prvom spratu.

