PRIČALO DA NISU U DOBRIM ODNOSIMA, A SAD ISPLIVALA PRAVA ISTINA! Dragana Mirković uputila divnu poruku Cecinoj ćerki (FOTO)

Pevačica Dragana Mirković čestitala je Anastasiji Ražnatović i njenom suprugu Nemanji Gudelju povodom građanskog venčanja. Pevačica je postavila komentara ispod fotografije sa tajnog venčanja u vili Ražnatovića na Dedinju i mladom paru poželela sve najbolje.

- Sve najlepše od srca - napisala je Dragana, uz emotikon crveno srce.

foto: Printscreen

Ranije se često pričalo da njih dve nisu u dobrim odnosima, ali da tu neki novi vetrovi duvaju jasno je još otkad je Ceca stala na Draganinu stranu u razvodu.

- Ne znam šta se dešava u nečijim životima, niti me to zanima. Uvek je pretužno kada se jedna porodica rastura i nikome to ne želim. Naravno da sam uz koleginicu - rekla je Ceca.

Bonus video:

00:44 Dragana Mirković drugi dan koncerta