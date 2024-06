NAKON BIBE ŽENI SE I OVAJ ČLAN CRNOG CERAKA! SPREMA SE I SVADBA: Oženiću se u džordankama i sakou

Nedavno se član "Crnog Ceraka" Đorđe Bibić, poznatiji kao Biba, oženio, a sada je Seksi otkrio da li planira da se ženi.

- Biće svadbe svakako. Samo treba da se još nešto poklopi i poslovno i privatno nevezano za ljubavno, ali svakako se dešava. Sad kad je bila Bibina svadba sam se iskombinovao. Neke pantalone, sako i džordanke dole, znaš koji gas. Možda budem i na svoju došao u džordankama.

Pored Bibe i Seksija članovi "Crnog Ceraka" su i Miljan Rogošić Ourmoney i Andrija Đorđević Bandra, a evo ko se najviše izdvaja iz grupe:

- Sad trenutno Biba. Svakako. Menja se, od sezone do sezone. Prošle godine je bio Seksi, ove Biba. Sad Biba, daće bog Ourmoney. Daće Bog Bandra, ali to ako se desi...

Kada su Desingerica i Pljugica počinjali karijeru, "Crni Cerak" je snimao duete sa njima. Seksi nam je otkrio da li su sad u kontaktu sa Pljugicom i kako izgleda njihov odnos nakon "raspada":

- Nije kao da se čujemo ni sa Desingericom nešto, ali smo dobro. To je jebiga...ja znam isto tako, mi kad smo eksplodirali, postojali su ljudi koji neće namerno da ti se jave. Ja sam isto "Šta on je eksplodirao, ja sad tebam da sedim tu sa njim, da se lepim za nekog...". Posao ovaj funkcioniše na taj način. I onda smo se mi malo iskulirali. Gledamo uvek svoja posla.

Ono što je kod ovih mladih izvođača specifično je da su duži period na muzičkoj sceni i da nisu uvek u trendingu, ali uvek traju. Evo kako oni to objašnjavaju.

- Svakako mi imamo podlogu koja nije...napravio sam jedan hit, idem u klub i šta ću sad da radim, imam jednu pesmu. Nas kad su uzeli, mi smo imali svoje pesme i sa njima nastupamo od početka. I mi imamo podlogu, imamo svoju fan bazu koju smo imali pre nego što nam se priključila i Henijeva fan baza na primer. Sa našom publikom, dobili smo i Henijevu publiku, zbog nastupa po klubovima. Ali poenta je u toj našoj publici, koja će da ostane uvek. I kad mi prestanemo da se bavimo. Evo ja na primer, nisam izbacivao ništa komercijalno već duže vreme i ne planiram. Ono ne radi me trenutno. Tako da, meni ostaje moja publika koja mene voli i sluša. Tako da ja mislim da je to bitno i da se tako traje. Da se ne traje tako što juriš da budeš prvi u trendingu.

Iako predstavljaju Beograd, slabije nastupaju u prestonici.

- Pa bili smo dok se sve ovo nije desilo sa "Freestylerom". I onda kad se to desilo nije postojao "get low" u Beogradu uopšte. Mi smo već krenuli po klubovima i ostalo, možda smo mogli da organizujemo nešto tvrđe malo, kao što smo imali "Barutanu". Ali ovako, nije bilo gde do sada. Bili smo u "XO". U "Riveru" nismo. Bili smo na Riveru pre možda dve godine. Još i predstavljamo Beograd u muzici. To je možda naša greška. Ajde računamo taj "Music week", svakako će biti za leto u Beogradu. Bio je taj "XO".

