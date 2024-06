ŠOK! BARBARA BOBAK SE JAVNO OBRATILA DARKU LAZIĆU NAKON RASKIDA: "Ja ne mogu da se borim sa tim..." Evo u kakvim su odnosima

Pevačica Barbara Bobak popularnost je stekla dok je bila u vezi sa Darkom Lazićem, a sada je progovorila o glasinama da je sa njim bila iz koristi.

- Ne možeš ti nikoga da nateraš da bude sa tobom. Mislim da je on dovoljno dugo na estradi da može da provali kad neko hoće da se okoristi o njega. A i ta veza ne bi toliko dugo trajala da bi bilo baš tako kako se priča. Ja ne mogu da se borim sa tim šta ko kaže i šta ko misli. Šta god da uradim, postojaće ljudi koji će tvrditi da sam bila iz koristi. Najveću popularnost sam dobila posle.

foto: Zorana Jevtić

Barbara je otkrila da se sa bivšim momkom nikada nije videla nakon raskida.

- Nikada se nismo sreli više. Nemamo dodirnih tačaka više, nemamo decu…. Kada bi ga negde srela javila bih mu se, pa što da ne. Pa nemam ja mržnju prema njemu niti bilo šta. Čula sam da čeka treće dete, evo čestitam mu javno. A ne mogu nikako da mu pošaljem SMS jer nemam njegov broj. Čak i da uzmem sada njegov broj, ne bih mu slala ništa jer nema potrebe za tim - poručila je ona.

Podsetimo, Barbara je u žižu interesovanja javnosti zbog veze sa Lazićem, a nedavno je priznala zašto ne želi da govori o folkeru.

foto: Printscreen/Instagram, Ana Paunković

- Ne volim da pričam o stvarima koje u meni ne izazivaju lepe emocije, da tako kažem. Ja se nijedne sekunde nisam, niti ću se ikada stideti toga. To je bio moj izbor u tom momentu i to nije nešto što je bilo dogovoreno. Iako sam dosta puta pročitala i videla komentare tipa znaš kao, "ona je njega iskoristila pa ga je šutnula". Kao da ti planski nekome možeš sada dođeš, pa i nekome kao što je on, ko je na estradi toliko godina, i sada evo, došla jedna pevačica da se preko tebe promoviše! Šta sam ja ovde? To je bio moj izbor ali još uvek nisam spremna nekako da pričam o tome. Ne sviđa mi se kako se osećam kada se setim toga... Možda ću biti spremna za pet godina, za dvadeset pet, možda za pet sati, možda za pet dana. Možda neću nikada. Ali, nekako, prosto... Te neke emocije - priznala je za Telegraf.

kurir.rs/hype

Bonus video:

02:22 BARBARA BOBAK ILI MILICA PAVLOVIĆ? Gosti emisije odlučili: Napravila je karijeru bez jedne svoje pesme, ONA JE SOCIJOLOŠKI FENOMEN