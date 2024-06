PRIZNANJE NAŠE PEVAČICE LEDI KRV U ŽILAMA: "Više puta sam sanjala SMRT i to se desilo..." Da se naježiš

Teodora Tara Stojanović je trenutno jedna od popularnijih mladih pevačica u Srbiji.

Javnosti je postala poznata nakon učešća u ''Pinkovim zvezdicama'' nakon čega je izrasla u pravu zvezdu i odabrala pravi muzički put za sebe.

Sada je odlučila da otkrije nepoznate detalje iz svog života, te je priznanjem mnoge šokirala.

foto: Printscreen

Iako važi za jednu od pevačica koja neprestano ređa hit za hitom, u jednom momentu je nestala sa javne scene, a sada je otkrila i razlog.

- Nestala sam na neki period. Imala sam "burn out" (eng. pregorenje), što se kaže, nekako sam izgubila motivaciju, ali sada se polako vraćam. Ne bih znala da kažem zbog čega se to desilo, jednostavno se samo desilo. Bila sam jako tužna zbog toga, ali sada sam tu i nastavljam dalje - kaže Tara i dodaje da je sa svim kolegama u korektnim odnosima.

Mlada muzička zvezda je istakla da je u nekoliko navrata sanjala neke ljude, a koji bi kasnije preminuli.

foto: Printscreen/Instagram

- Što se tiče lucidnih snova, to mi se desilo samo jednom, pre par godina. Međutim, što se tiče mrtvih ljudi, da me ljudi ne shvate pogrešno... Možda ja tripujem, ali desilo mi se više puta da sanjam da će neko umreti i da se to kasnije stvarno desi - priznala je Tara, pa potom dodala:

- Obično kažu da to znači da ljudima na taj način produžavaš život, ali kod mene to, eto, nažalost nije bio slučaj. Ne mogu da kažem da me to plaši, nemam pojma... Znaš onaj osećaj kad nešto sanjaš i onda se probudiš, pa ti bude svejedno, znaš da je bio samo san. Možda se ostvari, a možda i ne.

kurir.rs/republika

Bonus video:

01:25 SAŠA POPOVIĆ MI JE REKAO DA IZGLEDAM KAO KVOČKA! Voditeljka Dragana Katić progovorila o odnosu sa direktorom Grand produkcije