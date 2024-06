"BILO JE I RUŽNIH SCENA NA NASTUPIMA, ALI TO SE ZABORAVI ISTE NOĆI" Majstor za atmosferu Mića Đondović: Znaju kolege o čemu pričam

Iskusni muzičar Mića Đondović majstor je za dobru atmosferu. Petnaest godina on nastupa po klubovima, ali je pravi majstor i za svadbe i druga privatna veselja.

Mića važi za svestranog pevača, a oni koji su ga slušali kažu da je provod uz njegovu muziku nezaboravan. Sada svi imaju priliku da čuju pesmu "Tebe nema" koju je nedavno objavio.

Mića Đondović uključio se u emisiju Puls Srbije gde je s voditeljkom Anastasijom Čanović otkrio planove za nastavak karijere. Voditeljku je zanimalo zbog ćega je izabrao ovaj trenutak za objavljivanje balade, kada se zna da leti bolje prolaze brži ritmovi.

- Nekako ja više preferiram tu emociju, više osećam kad pevam emotivne pesme. Ali krčka se još jedna pesma, da kažem za nekih mesec, dva bi trebalo izađe u nekom bržem ritmu. Tako da je za sada ovako kako jeste. Ljudi koji me prate i koji dolaze na moje nastupe, znaju da, kada nastupam, bukvalno dajem celog sebe. Pesma je kao voda, ta energija prosto izlazi iz mene i to ljudi osećaju - kaže Mića Đondović.

Prateće vokale za ovu numeru otpevala je Ivana Selakov, a Mića otkriva kako je došlo do projekta.

- Do saradnje je došlo preko Pavla Jankovića, koji je radio muziku i aranžman. On se više poznaje sa njom, pa je otpevala te vokale. Ne znamo se privatno, to je sve išlo preko telefona, dogovori i tako dalje. Nadam se da će biti neka saradnja u daljem radu, ko zna.

Opisao je i situacije koje mu se dešavaju na nastupima.

- Znate kako u svakom mestu, različiti su ljudi, to sve zavisi od momenta i od svega. Bilo je, naravno da je bilo i loših iskustava, ali to se nekako brzo zaboravlja, čim prođe ta noć. Kao i u svakom poslu, uvek ima i malih nevolja, kolege najbolje znaju o čemu pričam - otkrio je Mića i na kraju podelio s gledaocima u kom gradu je, po njemu, najbolji provod.

- Naravno u Beogradu!

