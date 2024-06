EX HURRICANE OPET NA OKUPU?! Sanja, Ksenija i Ivana imaju novu pesmu!

Kao grom iz vedra neba, danas se na Jutjubu pojavila nova pesma grupe Hurricane i to u izvođenju starih članica - Sanje Vučić, Ksenije Knežević i Ivane Boom Nikolić. Kako ekskluzivno saznajemo u pitanju je pesma Nisi ti za mene. Na početku artworka postoji zahvalnica devojkama što su bile deo istorije brenda Hurricane a da je ova, do sada nikada ne objavljena, pesma poklon njima ali i monogobrojnim fanovima ove postavke širom Evrope ali i sveta.

Producent grupe Zoran Milinković ekskluzivno otkriva zašto je pesma objavljena baš danas.

- Ova pesma trebalo je da izađe nekoliko meseci pre ispraćanja starih članica. Tačnije pred sam njihov odlazak. Umesto sa ovom, devojke su se sa fanovima oprostile drugom, pesmom WOW koju su odabrale Ksenija i Sanja. Iako je pesma Nisi ti za mene autora Danijela Pavlovića i Marka Kona već bila kompletno završena ali spot nije urađen. Da bi im priredili iznenađenje i dali zahvalnost na svemu, posebno tome što su bile deo najpopularnije grupe na Balkanu a i šire, za ovu pesmu smo pripremili artwork kao presek samo malog dela svega onoga što su devojke radile dok su bile članice grupe Hurricane. Ovo je ujedno i letnje iznenađenje za sve njihove fanove. Naravno, čekali smo i to da samostalno postanu popularne, što sada i jesu, pa je potpuno logično da to sada bude i objavljeno. Koliko su one bile popularne, za ono kratko vreme, govore podaci da su pesme grupe Hurricane stigle do blizu milijardu pregleda, kada saberemo preglede na svim digitalnim platformama. Njihova gostovanja u raznim TV emisijama su do sada najgledanija po pregledima pa su samo neka dostigla i preko tri miliona pregleda po emisiji u Amidži Šou, Zvezde Granda.... Njihove naslednice Miona, Sara i Jovana prate ih u stopu i to se vidi i po pesmi Poljupci u zoru autora Marka Cvetkovića pa je i ta pesma za samo godinu dana dostigla 53 miliona pregleda. Nadamo se da će i ove mlade i talentovane devojke (tek 20 godina) dostići njihovu slavu – priča Milinković i odgovara na pitanje da li misli da će se zbog ovog poteza naljutiti bivše članice grupe Sanja, Ivana i Ksenija.

- Vi se šalite sigurno kada me to pitate? Naravno da mislim da neće da se ljute. Treba da budu srećne što su bile deo ovog brenda koji i dalje obožavaju širom regiona a pesme se vrte po celom svetu. Ovu pesmu su snimile dok su bile u grupi i ona samo do danas nije objavljena. One treba da budu ponosne što su bile deo istorije brenda Hurricane koji je predstavljao i našu zemlju dva puta na Eurosongu, snimale su i u Holivudu, nastupale po Arenama, čak i na Karibima. Uz to verujem da će se i ova pesma koja će biti hit naći i na njihovom repertoaru na budućim nastupima. Svakako ovo je jedan lep presek i potpuno zaokružena priča sa našim ex članicama kojima zaista želim puno sreće i još više uspeha u solo karijeri – zaključuje Milinkovi.

