EKSKLUZIVNO! Milica Pavlović postigla dogovor sa GRANDOM: Ovo su SVI DETALJI, ovako je uspela da povrati svoje stare MEGAHITOVE

Nakon što je prvi tiraž EP izdanja “Milijarda” Milice Pavlović rasprodat za samo dve nedelje, te su njeni fanovi potpisali “ugovor” o bezuslovnoj ljubavi, regionalna muzička zvezda je objavila još jedan projekat za koji kaže da je jedan od njoj najdražih u karijeri.

Uoči koncerata u Novom Sadu i Zagrebu, koji su zakazani za 15. jun, odnosno 21. jun, Pavlovićeva je objavila “Milijarda videography” - ekskluzivno izdanje na kome se nalaze svi spotovi koje je snimila u karijeri, ali i jedna prava ekskluziva.

Naime, njeni fanovi mogu da uživaju u prvom delu spektakularnog koncerta u Beogradskoj areni i ovaj snimak je dostupan samo i isključivo njima, budući da se ne može naći ni na jednoj platformi. Kako je ovaj projekat kasnio desetak dana, Milica je imala potrebu da svojim fanovima objasni šta se desilo i da je zapravo izdanje kasnilo jer je morala da sačeka odobrenje od “Grand” produkcije.

Ona je u toku devetogodišnjeg ugovora sa pomenutom produkcijom objavila tri studijska albuma i oni poseduju sva prava na te pesme i spotove, što je već poznata informacija, jer je Milica nakon što joj je istekao ugovor morala da otvori novi Jutjub kanal za svoju izdavačku kuću. Kako je istakla, morala je da sačeka da se završi papirologija sa “Grandom”:

- Morate da znate da neke stvari nisu do mene. Nekad je jača sila u pitanju. Iako sam sve spremila na vreme i dan danas za mene je bolna tema što je moja diskografija “slomljena” i da je ozbiljan deo pesama i spotova, albuma, ostao u vlasništvu “Granda” i ja sam morala zbog “Milijarda Videography-a” mnogo da čekam da bih dobila njihovu dozvolu da sve to stavim na jedno izdanje. Zaista sam morala baš, baš, baš da se načekam pošteno. I to je razlog zašto sam malo kasnila - rekla je Milica, a onda je istakla da je presrećna što je publika oduševljeno prihvatila pesme sa EP-a “Milijarda” i što su već postale hitovi, te naglasila da će ih premijerno izvesti na koncertu u Spensu u Novom Sadu.

Kako je izdanje “Milijarda Videography” ugledalo svetlost dana jasno je da je Milica dobila dozvolu da svoje stare pesme i spotove uvrsti u ovaj projekat i da se čekanje isplatilo, ali uslovi pod kojim je sa “Grandom” sklopila dogovor za sada nisu poznati.

