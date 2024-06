SVE JE TO MANIPULACIJA Nakon vesti da je Ceca nepoželjna u Sarajevu, oglasile se i kolege iz Federacije: Svi neka radi svoj posao

Šejla Zonić, kojoj je Svetlana Ceca Ražnatović bila mentor, odnela je ubedljivu pobedu ove godine u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", nakon čega su se mnogi radovali pobedničkom koncertu u u Tuzli, a koji se neće održanti. Naime, kako je i zvanično saopšteno, Šejla neće održati pobednički koncert, a tome je doprinjelo i to što joj je Ceca bila mentor, koja je persona non grata u Sarajevu, a evo sad i u Tuzli.

Međutim, kao i mnogobrojni korisnici društvenih mreža koji smatraju da je ovo pravi trenutak da Ceca zapeva u Federalnoj BiH, a najpre u Sarajevu, slažu se i Ražnatovićeve kolege iz Bosne.

Halid Muslimović smatra da politici nije mesto u muzici.

- Ja mislim da muzika ne treba da bude deo politike. Nisam taj koji aminuje niti zabranjuje. Uvek sam za muziku i sport. Sve Sarajlije koje vole Cecu otišle su na njen koncert u Istočno Sarajevo. Ceca se vrti na svim radio-stanicama i nema kafića i kafane gde se njene pesme ne čuju na teritoriji Bosne i u Sarajevu - rekao je Muslimović za Kurir.

foto: FK Partizan/Sandić FOTO

I Branka Sovrlić, koja živi u Sarajevu, smatra da Ceca ne bi trebalo da bilo ko bude zabljanjen.

- Mi smo rođeni da uveseljavamo narod, to nam je dar od Boga. Pevanje se ne mora naučiti, to vam Bog da i mislim da ne bi trebalo pevač da ima zabrane. Svako treba da radi svoj posao. Ja se ne mešam u politiku.

foto: Printscreen

Bane Bojanić smatra da muzika treba da briše sve granice.

- Da li smo mi takvo podneblje ja ne znam. Muzika, sport i umetnost bi trebalo sve granice da izbrišu kao što je to slučaj u Beogradu. Ovde niko ne gleda na to ko je koje vere ili nacije - rekao je Bojanić u Pulsu Srbije.

foto: Kurir televizija

I pevačica Slađana Mandić, inače Sarajka, smatra je sve manipulacija političara i da njeni sugrađani u Sarajevu misle drugačije od tamošnjih političira.

foto: Kurir televizija

- To uopšte nije tako među narodom. Ja sam rođena Sarajka. Sve je to manipulacija zarad dobijanja političkih poena. Kad razgovarate sa običnim narodom vi vidite da to nema veza se istinom što vidimo u medijima.

Skandal samo zbog Cecine reklame u Zetri za koncert u Istočnom Sarajevu Ceca se ni kriva ni dužna našla na udaru bosanskih medija, i to samo zbog toga što se na video-bimu u Zetri reklamirao njen koncert 23. decembra u Istočnom Sarajevu. Lokalni mediji su istakli da se Cecin lik "ukazao" u hali i da je ovo prvi put da se u Sarajevu pojavila reklama za njen koncert, nazvavši je suprugom "ozloglašenog Željka Ražnatovića Arkana", što je izazvalo opšti haos u gradu na Baščaršiji.

kurir.rs

Bonus video:

02:12 Ceca Ražnatović nakon finala Zvezda Granda