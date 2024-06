VOJAŽ PONIZIO BAKU PRASETA! Jutjuber ga ISPROZIVAO javno, a reper rešio da UZVRATI BRUTALNO: Razvezao jezik kao nikad do sada

Mladi i popularni reper Mihajlo Veruović Vojaž nedavno je pokrenuo privatni biznis. Naime, on sada prodaje ledene čajeve, koji imaju ukus breskve i lubenice.

Njegov ledeni čaj probao je i jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, koji ga je isprozivao javno.

- Druže, ovo ima ukus gela za tuširanje, kunem ti se. Ovo kad se budem tuširao. Hvala, Vojaž, za novi gel za tuširanje. Brutalan je, podržavam biznis - rekao je Baka Prase.

Vojaž nije ostao dužan jutjuberu. Podelio je snimak prozivki, te uzvratio Iliću.

- Burazeru, to što je tebi propao biznis, ne treba da prozivaš tuđe. Inače, kako idu restorani? - uzvratio je Vojaž.

Vojaž se osvrnuo na to što je lanac restorana "Kod bake" nedavno propao. Naime, oni su mahom zatvoreni zbog dugova koji dostižu cifru od 6.000.000 dinara, odnosno oko 50.000 evra.

Inače, zvanični vlasnik poznatih restorana brze hrane nije bio Ilić, već Uroš Gligorijević, a Bogdan ga je samo reklamirao i služio kao zaštitno lice, mada upućeni kažu da je imao nezvanično i vlasnički udeo.

Podsećanja radi, Baka Prase je pre nekoliko godina snimio pesmu "Vojaž blamaž", u kojoj je ismejao mladog repera, a sukob je nastao kad je Veruović izjavio da jutjuberi ne mogu da prave muziku kao muzičari.

- Sukob je izbio jer sam rekao da jutjuberi ne mogu da prave muziku kao muzičari. Bogdan je iskoristio tu moju izjavu i oblikovao je u svom klipu onako kako mu odgovara i od toga ubirao preglede. Glupo je što je to uradio na jedan prost i nekulturan način. Osećao sam se glupo kada je ta, nazovi pesma, objavljena na Jutjubu. Kako drugačije da se osećam kada me neko proziva i pljuje dok to gledaju milioni ljudi i smeju se. To je toliko uzelo maha da su mi stariji ljudi na ulici prilazili i dobacivali razne pogrdne reči… Ismevali su me. Mnogi su mi govorili da sam ružan, a na društvenim mrežama sam dobijao i poruke u kojima su mi pretili smrću - govorio je Vojaž ranije.

