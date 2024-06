UMETNOST NE ZNA ZA GRANICE! Baletani Narodnog pozorišta u predstavi igraju uz pesme Relje Popovića: Ovo su DETALJI

Relja Popović doživeo je i to da se njegova muzika koristi u predstavi! Prema saznanjima Kurira, baletani Narodnog pozorišta iz Beograda 27. juna održaće predstavu "Refleks o e-migraciji".

Komad prati muzika koju omladina trenutno sluša. Naš izvor kaže da se uveliko pripremaju koreografije na pesme poznatog repera, a Popović je nedavno i imao priliku da vidi kako će to izgledati na sceni.

Nije se mešao

- Koreografkinja Sanja Ninković je došla na ovu ideju. Njena zamisao je da baletani igraju upravo uz pesme Relje Popovića zato što je njegova majka bila jedna od prvakinja tog ansambla. Kada su pozvali Relju i saopštili mu ovu ideju, njemu se to jako dopalo, pa je tako pre neki dan došao u Narodno pozorište na jednu od proba da bi video kako to izgleda. Sve mu se veoma dopalo i jedva čeka da bude premijera. Još uvek nije siguran da li će biti u mogućnosti da prisustvuje prvom izvođenju u Crnoj Gori zbog svojih poslovnih obaveza - rekao je naš sagovornik blizak Popoviću i dodao da Relja nije učestvovao ni u jednom segmentu ove ideje.

- Nisu se konsultovali s njim ni o tome koje pesme će biti izvedene, sve je to zamisao ljudi iz Narodnog pozorišta. Poznajući Relju, siguran sam da on ne bi hteo ni da se meša u ovo jer veoma poštuje i ceni umetnost i svaki vid slobode. Ovo je na neki način i počast njegovoj majci, koja je bila balerina Narodnog pozorišta, zbog čega je on posebno srećan i ponosan - naveo je naš sagovornik.

Popović je poznat po tome da je večito u medijskoj ilegali i da nikad ništa ne želi da komentariše, pa je tako bilo i juče kada smo pokušali da stupimo u kontakt s njim. Pozvali smo njegovog menadžera Srđana Nikodijevića, koji nam je rekao da ne zna ništa o ovoj temi, da je trenutno na putu i da ne zna gde je Relja, iako smo čuli njegov glas u pozadini.

Popovićeva majka Zoja Begoli bila je primabalerina i repetitorka Narodnog pozorišta. Umetnica se u svojoj oblasti školovala i usavršavala u nekadašnjem Lenjingradu na poznatoj Akademiji "A. J. Vaganova". Nakon završetka školovanja bila je profesorka na Odseku za balet i glumu na Akademiji umetnosti, a onda i pedagoginja čuvene škole "Lujo Davičo".

Bila je u braku sa sportskim novinarom Srđanom Popovićem, s kojim je dobila dva sina, Mišu i Relju. Reper je imao samo dve godine kada je izgubio oca.

- Naravno da bih voleo da sam mogao da zapamtim oca. To je rana koju nosim ceo život - rekao je jednom prilikom Relja kada je govorio o porodici.

Nakon braka s Reljinim ocem, njegova majka Zoja udala se za čuvenog glumca, scenaristu i pedagoga Faruka Begolija. Par je bio u braku 18 godina, a i pored toga što je ovo bila velika ljubav, njihov odnos nije opstao. Faruk je javno govorio o tome da mu je žao što je došlo do razvoda, ali dalje o svojim emocijama nije govorio.

