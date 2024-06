OVDE ŽIVI JEDINI BEOGRAĐANIN IZ "ZVEZDA GRANDA" U vili na dva sprata uživa sa porodicom, a dvorište kao iz španskih serija

Jedini finalista "Zvezda Granda" iz Beograda, Petar Krekić, živi u dvospratnoj kući sa porodicom.

Krekići su napravili svoj mali raj, a posebno vode računa o bašti koja, kako navode, nalikuje onim iz španskih serija.

Petar ističe da je bašta je posebno važna njemu i njegovoj porodici.

- Ja sam pre pet godina posadio cveće u raznim bojama, da bude lepo na ulazu. Održavam cveće i često ga i sam zalivam. Lepo je procvetalo, super je da se vidi čim se uđe - rekao je Petar.

U dnevnoj sobi dominiraju nežni tonovi i retro nameštaj, a police krase porodične fotografije Petra i njegove mlađe sestre koja mu je i najveća podrška.

U svojoj momačkoj sobi, pevač ima impresivnu kolekciju instrumenata, a u prvi plan pada harmonika, ali i klavijatura.

- Harmoniku sam počeo da sviram sa tri godine, a ostalo je sve došlo naknadno. Naravno, nisam znao baš da sviram sa tri godine, ali su roditelji prepoznali da ja hoću da se bavim time, jer su i oni ceo život u muzici. Sa sedam godina sam upisao muzičku školu i išao paralelno sa osnovnom. Tata je i dalje u folkloru, mama je igrala i pevala, kao i sestra - objasnio je Krekić u razgovoru i dodao:

-Baba i deda su se takođe ozbiljno bavili folklorom, njima je to bio posao, dobijali su platu za to. Igrali su u kolu, to je najpoznatiji ansambl u Srbiji. Tata je nasledio od njih, mi od njega i tako u krug. Valjda će i moja deca krenuti mojim stopama ili igranjem ili pevanjem, meni bi bilo drago - ispričao je finalista "Zvezda Granda".

