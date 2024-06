Biljana Obradović je jedna od novinara koja je bila u samom kremu Holivuda, te je obavljala intervjue sa imenima koja će se doveka pamtiti u svetskoj kinematografiji.

Jedna od najprepoznatljivijih voditeljki 2000-ih, Sandra Drašković, poznatija kao Sani Armani gostovala je u emisiji "Divan šou" zajedno sa voditeljkama Biljanom Obradović i Radom Radenović.

Doduše, Obradović je odgonetnula kakvu vezu je imala sa košarkašem Peđom Stojakovićem:

01:39 SVI SU ME ZAUSTAVLJALI ZBOG OVOGA Biljana Obradović otkrila: Kada sam se vratila u Srbiju, videla sam sebe na naslovnoj, ŠOK!

- To je bilo za Svetsko prvenstvo 2002. godine, tamo sam pratila košarku, igrali smo sa Drim timom, a kada sam se vratila u Srbiju dočekala me naslovna strana sa temom, ljubavni troguao Peđa, Jelena Jakovljević i ja. Takav tekst je bio napisan, ja da nisam ja, rekla bi da je sve istina. To je tako jako napisano. Zvala sam Jelenu i rekla da zaista nisam, a ona mi nije verovala. Mene su taksisti tada zaustavljali, navijali za mene, ali sam rekla da nije istina.

