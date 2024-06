OVO SIGURNO NISTE ZNALI O DŽEJLI RAMOVIĆ! O pevačici se toliko pričalo, a ona sada priznala: To mi je bolna tačka...

Mlada pevačica Džejla Ramović naći će se večeras u žiriju drugog polufinala "Nikad nije kasno", a kao pobednica dva muzička takmičenja "Zvezde Granda" i "Neki novi klinci" otkrila je koji su faktori po njenom mišljenju bitni za trijumf.

- Takmičenje kao takmičenje, to je u suštini sve isto. Verujem da je njima mnogo stresno, samo moraju da se presaberu i da budu sigurni u to što rade i da se dobro spreme. Sećam se da sam se za svoje finale spremala danima i psihički i za nastup. Potrebno je dobro se pripremiti i biti spreman da se pokida - poručila je Džejla.

Džejla kaže da ne smatra da se sam takmičarski osećaj kod njih razlikuje u odnosu na ono kroz šta je sama prošla, bez obzira što mnogi od njih nisu profesionalni pevači.

- Nema tu nikakve razlike. I mnogo zvezda Granda radi nešto drugo sa strane. I ja se nisam bavila muzikom do tog momenta, ja sam išla u školu. Neki drugi takmičari su imali i svoje redovne poslove na koje su išli i onda se uporedo takmiče "pa ćemo videti hoćemo li da pevamo nakon toga". Mislim da to ne igra neku veliku ulogu. To je samo stvar godina kako oni to proživljavaju, da li im je nešto mnogo drugačije nego nama, ali verujem da nije. Trema je uvek prisutna kod svih ljudi na ovakvim stvarima jer imate jednu šansu da se pokažete, morate da budete najbolji i nema ponovo. Jednom se desi i to je to – rekla je Ramović.

Pevačica je otkrila i da privodi kraju studije u Španiji, a odlazak na školovanje u inostranstvo smatra dobrim potezom.

- Ostalo je još par predmeta tokom letnjeg semestra. Malo je to drugačije nego kod nas, ne znam ni sama da objasnim, ali lagano sve to privodim kraju i prezadovoljna sam . priznala je Džejla i naglasila da će se nakon toga još više posvetiti karijeri:

- Očekuje me tokom leta mnogo nastupa, uskoro izlazi jedna nova pesma, obećani drugi po redu duet sa Henijem. Ne znam da li će se nastaviti to pa da bude jedna trilogija. Naprosto nam odgovara sve to, imamo dobre pesme i bila bi šteta da ih ne pružimo publici. Smatram da kada je nešto kvalitetno treba da se radi na tome, i mislim da smo super tandem - navela je ona.

Kako ima puno poslovnih obaveza, otkrila je da li će ovog leta uopšte imati vremena za odmor.

- Imam sada 4 slobodna dana između nastupa pa ću to da provedem na moru, a onda ćemo da vidimo. Možda neki avgust, septembar – rekla je Džejla i otkrila da li ima u planu neku određenu destinaciju za odmor.

- Nemam apsolutno nikakvu ideju. Baš razmišljam danima o tome šta bih i gde bih ali sam baš neinspirativna. Na kraju ću 100 posto da odaberem nešto što ne uključuje mnogo ljudi sa nekom lepom plažom, i to je meni dovoljno. Samo da može da se spava, jede, kupa i to je to - priznala je Džejla.

Pevačica svaki put blista gde god da se pojavi, a sada je otkrila i kako joj polazi za rukom da uvek svojom pojavom naprosto zaseni sve oko sebe.

- Bolna tačka mi je što ne treniram. Volela bih da počnem, ali mi toliko vreme sada ne dozvoljava. Prvo ne znam gde živim da bih imala jednu teretanu i jednog trenera, kao i naviku i rutinu. Ali nadam se da ću nekada uskoro moći da se organuzujem po tom pitanju pa da krenem da treniram. Nekada sebi i kažem kako neki hotel ima teretanu, ali najčešće dođem sa puta premorena i gledam samo da legnem. S druge strane mi je baš žao što ne mogu da treniram i da neke finese unapredim, ali imam genetiku, hvala Bogu. Ne želim da budem sebična i da kažem da imam genetiku i to je to, jer treba i ja nešto da radim povodom toga, da sve to ostane kako treba - navela je ona.

Džejla je objasnila i šta je pokreće da uvek zrači prilkom pojavljivanja u javnosti.

- Nisam ja preterano motivisana da uvek je sve super, nego imam disciplinu. Znam čime se bavim, znam kako mora i šta treba. Ne probudim se uvek ni u nekom dobrom duhu, ni u dobroj energiji, ni u fazonu "E sad jedva čekam da idem da snimam emisiju ceo dan". U skladu sa tim se spremam, podiže se energija i sistem – objasnila je Džejla i dodala na koji način podiže svoj sistem:

- Uvek puštam muziku čim se probudim. Ja slušam sve i volim da pratim našu scenu, nove albume, to me baš ispunjava. Generalno me muzika mnogo pokreće tako da je najbolja opcija za mene muzika i onda se sistem ovako diže - ispričala je Džejla za Grand.

