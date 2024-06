STANIŠIĆKA I ŽIKA NIKOLIĆ U GRADSKOM PREVOZU! Putnici u šoku, omiljena TV lica kao sav normalan svet, pao i selfi (FOTO)

Živorad Žika Nikolić i Ljiljana Stanišić žive kao sam normalan svet.

Voditelji Kurir televizije na posao, ali i ostala gradska dešavanja idu autobusom.

U prilog tome svedoci i fotografija koju je domaćica emisije “Pusti brigu” napravila sa iskusnim kolegom. Naime, naše TV lice se uslikala sa Žikom u gradskom prevozu. Ljiljana se vraćala iz redakcije, a Žika je bio na svečanosti koja je bila upriličena u Skupštini grada. Kako nam je koleginica ispričala i dostavila fotografiju sreli su se na stajalistu na Terazijama. Tom prilikom su se slucajno sreli.

Ljiljana i Žika u GSP-u foto: Kurir

- Taman sam htela da uslikam Žiku kako čeka prevoz, ali me je on spazio i ljubazno se javio. Rekla sam mu nameru da napravim paparaco fotografije, a umesto toga smo uradili zajednički selfi. Ja sam izašla na Slaviji, a on je autobusom produžio do Beograda na vodi gde živi.Koliko je popularna njegova emisija “Sa Žikom po Srbiji” koja je namenjena ljubiteljima putopisa, istorije i tradicije, odmah sam se uverila, jer su mu se putnici javljali i komentarisali epizode o hrani koju je probao putujući po našoj lepoj zemlji. Žika je čovek iz naroda i ljubazno je odgovorio sugrađanima, a potom smo nastavili razgovor oko danasnje litije i vremenskih neprilika. Našlili smo se da mi on pravi rejting jer njegova emisija ide nedeljom od 15 časova, a moja sat vremena kasnijem dakle od 16 časova svake nedelje. Tako da gledaoci samo nastave da uživaju u bogatom zabavnom programu- ispričala je Stanišićka.