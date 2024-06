DEČKO TANJE SAVIĆ VOZI AUTO O KOM PROSEČAN ČOVEK MOŽE SAMO DA SANJA! Pevačicu redovno vozi u njemu, a evo o kojoj marki je reč

Pevačica Tanja Savić ovog vikenda je vredno radila, a kao i svaki put, njen 11 godina mlađi dečko Muhamed Bešić Muki, koji je po zanimanju pilot, bio joj je pratnja i velika podrška.

Tanju i Mukija su uslikali na aerodromu u Beogradu, a najviše pažnje privukla je besna mašina koju vozi pevačicin dečko.

Naime, u pitanju je automobil kabriolet marke mustang, koji je papreno skup.

Tanja i Muki seli su u preskupi automobil i odvezli se u nepoznatom pravcu, a osmehe nisu skidali sa lica, te nema ko se nije okrenuo za njima.

Tanja Savić otkrila je da se na dan kada je izašao njen album posvađala sa 11 godina mlađim dečkom Muhamedom Bešićem Mukijem, koji je po zanimanju pilot.

- Muki i ja smo se posvađali kad je moj album izašao. Taj dan nismo pričali. Neke gluposti su bile u pitanju. Ja sam mnogo emotivna, mene to na primer nervira, na meni se sve to vidi. Otišla sam na nastup nervozna i bolesna, zakasnila sam sat vremena jer sam morala sa njim da pričam, da izgladimo naš odnos. Častila sam sve goste pićem. Kad je trebalo da platim taj ceh bio je mnogo veliki, ali dobro, morala sam da se iskupim. Rekla sam im da naruče šta hoće, to me je koštalo 5.000 evra - rekla je za medije pevačica.

