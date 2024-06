PORED MILJANE KULIĆ NIJE IMAO ŠANSE! Čim je izbačen iz Elite opleo po cimerima, otkrio šta je trudna Aneli uradila posle pregleda

Nemanja Gačić imao je najmanju podršku publike i ispao je iz rijalitija Elita.

Posle igrice, Darko je saopštio rezultate:

- Jedna osoba 51 posto, 38 posto, 10 odsto i 1 posto. Najveću podršku ima Miljana Kulić, na drugom mestu je Miona Jovanović, i Elitu napušta Nemanja Gačić - rekao je Darko.

Nemanja je u studiju imao mnogo toga šta da kaže o bivšim cimerima.

- Odlično sam, mislim da će Aneli abortirati, krišom je opila dve tablete što je šok za organizam, otišla je na pregled i sad tvrdi pazar, meni je to haos i ona mi je užasna. Mislim da oni ne žele to dete, iskreno da ti kažem, nekako su mi neubedljivi. Meni je sve fejk, da imaju strast to da, ali ja bih voleo da izađu napolju i da pokušaju jer se ovde totalno izopači mozak - iskren je bio Nemanja.

Hoće li napolju opstati Teodora i Bebica? -pitala je Ana.

- On jeste mentalno njen kalibar, fizički ne, ali da li će uspeti to ne verujem. videćemo šta će se dešavati - rekao je Gačić.

Ko je najgora osoba u Eliti? - pitala je Ana.

Aneli je preglupa, jako laže i ne kapira neke stvari, sve više mi je gadnija, što se tiče muških osoba ne gotivim Miću i ne mogu da ga gledam jer ima odvratne psovke - rekao je Gačić.

