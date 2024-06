"BIĆE HAOS IZMEĐU MENE I NJE" Karleuša reagovala na hit izjavu Jovane Jeremić, pevačica joj sve rekla u JEDNOJ reči

U jutarnjem programu koji vodi Jovana Jeremić gostovale su finalistkinje Izbora za mis Srbije i Vesna de Vinča.

Jovana je u svom stilu dočekala misice, a Vesna de Vinča otkrila je neke članove žirija, među kojima se nalaze pop diva Jelena Karleuša, kao i "kraljica šera" Jovana Jeremić.

- Al' će to da bude zabavno! Kako ti misliš da se Kareluša i ja na jednom mestu dogovorimo? Pa to će haos da bude između mene i nje! Znaš ti šta je to, to će rijaliti da se desi - rekla je Jovana.

- Nema tu dogovara, postoji lista, tu se glasa, i mi sabiramo - objasnila je Vesna voditeljki i "smirila strasti".

Tim povodom oglasila se i Karleuša. Na svom Instagram profilu podelila je isečak iz jutarnjeg programa gde govore o njoj i dodala samo jednu reč:

- Sreda... - napisala je kratko Karli uz kul emodži sa crnim naočarama, te nema sumnje da je šou zagarantovan.

kurir.rs/telegraf/preneo I.L.

