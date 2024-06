"ON NIJE SAMO MAMIN DEČKO, VEĆ NJIHOV OČUH" Tanja Savić otkrila kako su sinovi vide 11 godina mlađeg pilota... Evo što se SVAĐAJU

Pevačica Tanja Savić nakon razvoda sreću je pronašla sa 11 godina mlađim pilotom Muhamedom Mukijem Bešićem, a sada je otkrila kako su njeni naslednici prihvatili maminog novog partnera.

Tanja Savić u nekoliko navrata je govorila da je spremna da ponovo izgovori sudbonosno "da", a sada je otkrila šta joj partner najviše zamera.

Tanja je istakla da su njeni sinovi postali svesni njene popularnosti.

Tanja Savić u nekoliko navrata je govorila da je spremna da ponovo izgovori sudbonosno "da", a sada je otkrila šta joj partner najviše zamera.

foto: Ata Images

- Rekla sam da, kada se završi Arena, kada sve bude kako treba, onda ćemo svadbu. Partneri kada su zajedno duže, oni se i svađaju. Mi i rastemo zajedno i gledamo i da naučimo nešto iz tih svađa. Ja njemu ništa ne zameram, a on meni što sam previše samokritična, to ga mnogo nervira, a i mene, pa radim na tome da to izbalansiram, da to bude nekako zdravo ili da ne postoji - rekla je Tanja i otkrila kako njeni sinovi Maksim i Đorđe prihvataju Mukija.

- Oni ga jako vole, nije to samo mamin dečko, to je njihov "stepi", njihov očuh i oni ga obožavaju, zaista - rekla je pevačica.

Tanja je istakla da su njeni sinovi postali svesni njene popularnosti.

foto: Ata Images

- Mislim da su sada svesni ko im je mama, ranije nisu bili. Sada već polako razumeju šta je to. Kada se radi o mojim novim pesmama, ja im pustim i ništa ne govorim. I onda im pustim posle nekoliko dana, ako počnu da pevaju, onda je to to - rekla je ona.

Kurir.rs/Hype/preneo I.L.

Bonus video:

00:08 Tanja Savić na promociji novog albuma