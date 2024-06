MC STOJAN URLAO USRED NOĆI ISPRED ZORANINOG STANA! Lupao joj na vrata, molio da mu oprosti bludnjičenje - komšije zvale POLICIJU

Zorana Mićanović ostavila je MC Stojana nakon što je saznala da je prevario na Kipru. Ona je nakon raskida pala u depresiju i čak otkazala i nastupe do kraja meseca jer nije bila sposobna da radi. Kako prenosi Star, pošto nije htela da se javi Stojanu na telefon i sasluša ga šta ima da joj kaže, on joj je banuo u pola noći ispred vrata stana. Vikao je, lupao na vrata, zbog čega su navodno komšije pozvale i policiju.

"Zorana nije htela da se javi Stojanu na telefon, ma nije htela da ga ni čuje, ni vidi. On je zvao i njenog tatu i njene drugarice i molio ih da ga spoje sa njom, međutim, oni su mu rekli da će joj preneti, ali da toliko samo mogu da učine. On je nju preko poruke upozorio da će joj banuti na vrata ako mu se ne javi. Zorana se loše osećala i nije izlazila iz stana kada je malo posle ponoći čula dreku ispred vrata i zvono. Stojan je bio uporan da mu otvori, ali se ona pravila kao da nije u stanu jer se nadala da će tako brže otići. Međutim, on je govorio da zna da je u stanu i da se neće pomeriti dok mu ne otvori. Zorana je nije htela uopšte da mu se obrati, nastavila je da se pravi da nije tu. Zatim je čula komšije koje se svađaju sa Stojanom jer remeti javni red i mir, probudio je ljude. Što je najgore, Stojan ne pije, trezan je sve to napravio. Onda vam je jasno koliko se zaljubio. Zorana je kada je čula raspravu izašla i rekla mu je da nestane i izvinjavala se komšijama. Međutim, neko je pozvao policiju koja je stigla i koja je tražila Stojanu dokumenta. Zorana je rekla da ga oni opomenu i da napusti zgradu. Tako je i bilo, izašao je sa policijom, ali na sreću samo je dobio usmenu opomenu", rekao je izvor blizak pevačica.

Stojan ne odustaje, želi da mu Zorana oprosti i da mu se vrati, jer tvrdi da je nije prevario iako postoji snimak na kojem je sa tri devojke.

