"NEMAM ZAJEDNIČKE TEME SA LJUDIMA SA ESTRADE" Milica Pavlović o JK, Tanji Savić, Nikoliji, Tei... A evo kako joj je Vojaž pomogao

Milica Pavlović nakon Niša i Beograda nastavila je svoju koncertnu turneju u Novom Sadu, a već u petak 21.6. Pavlovićeva će i Zagrebačkoj publici prirediti veče za pamćenje. Pevačica je nakon uspešnog koncerta razgovarala sa medijima, gde smo razgovarli kako o koncertima tako i o aktulnim temama.

foto: Kurir

- Novosadska publika je bila super. Jako seksi i sveža. Odlično su prihvatili tri nove pesme i mnogo mi je drago. Sve se vidi na terenu. Srećna sam - rekla nam je Milica na početku.

I ti sama deluješ srećnije i nekako zadovoljnije nego posle koncerta u Beogradskoj areni. Tamo je bilo i nekih tehničkih problema, ovde u Novom Sadu sve je funkcionisalo savršeno.

- Da. Arena je ogroman prostor, tako će biti verovatno i u zagrebačkoj Areni već sledećeg vikenda. Ovde je bilo intimnije. Fanovi su mi zamerili posle Arene da im je bina bila previsoka i da bi voleli da me bolje vide i da budu bliži meni. Odmah sam rekla da sada smanje visinu bine da bude malo preglednije.

foto: Luka Spremo

Opet si pevala pesmu "Srce porodično". Videli smo da su ti oči zasuzile dok su na bimu išle slike sa pokojnim bakom i dekom, dok su te sad u prvim redovima bodrili tvoj tata i porodica?

- Sve vreme smo pevali neke druge pesme u bekstejdžu, da ja opet ne bih slušala taj intro. Nije lako slušati to. Vreme radi svoje, leči rane, ali ih nikad neće izlečiti do kraja. Na kraju sam čula poslednje dve rečenice, i malo mi je bilo... iako ja to izgovaram i ja sam to snimila, ne mogu... Tu me stegne i podseti na taj period, zato se našla ta knedla u grlu, ali sam se brzo vratila.

Pevala si pesmu "Šećeru". Koliko ti je falio Albino na sceni?

- Pa bio je na sceni, video si. Dečko sija bre (smeh).

Da li si imala prilike da čuješ duet Cece Ražnatović i Vojaža? Mnogo je komentara da im je spot identičan tvom za duet s Albinom.

- Čula sam pesmu, ali nisam videla spot. To mi je super. Nadam se da mi Vojaž neće zameriti što ću ovo da ispričam. Pre par dana Vojaž je nastupao u Austriji i ja sam ga pozvala i rekla mu: "Izvini, molim te, jel možeš neki novac da poneseš mojoj sestri za štikle, treba da mi se kupe za koncert?" Rekao je: "Naravno". Tako da je i Vojaž bio deo svega ovoga. Ja njega jako volim kao umetnika, volim njegov rad i pesme. Uvek kad se vidimo, lepo sednemo i ispričamo se. Imao je samo reči hvale za mene i ja za njega. Što se tiče Cece, ona što uradi to uvek fenomenalno prođe kod publike, jedna je od najvećih i apsolutna podrška i sa moje strane. Toliko mi je drago što toliko muzike izlazi u poslednje vreme. Hvala Bogu da pevači više nisu toliko lenji i da se ne bave zavaravanjem publike - da snime samo jedan singl i on postane hit, pa posle dve-tri godine kažu kako im malo slabije ide posao, pa onda opet snime singl. Ajde molim vas, uozbiljite se i dajte publici albume i spotove. Ne volim neradnike i koji hvataju na foru. Publika zaslužuje najbolje.

Zašto večeras nismo čuli tvoj duet sa Jelenom Karleušom "Mashallah"?

- Zato što mislim da tu pesmu treba da izvodim samo sa Jelenom. Ta pesma ima tu energiju samo kad smo nas dve na sceni i što se mene tiče tako će i ostati. Možda će JK na koncertima da je izvodi sa nekom drugom koleginicom, volela bih i to da vidim.

foto: Kurir

Specijalni gosti na koncertu su ti bili Boban Rajović i Nikolija? Otkud taj izbor?

- Nikolija je jedna od retkih osoba koja mi je legla sa estrade. Nemam problem to da kažem. Biram ljude sa kojima provodim vreme. Poštujem svakog svog kolegu i radujem se svačijem uspehu jer volim muziku. Jednom sam sedela sa njom u restoranu u Švedskoj i tako mi je bilo lepo da pričamo o lepim i zdravim temama. Estrada je jedna čudna sorta. Nemam ja puno zajedničkih tema sa ljudima sa estrade. Ne želim da me niko uslovljava da moram da budem prijatelj sa svima ako sam na estradi i da se posećujemo i čujemo svakog dana sa telefonom. Pesmu Bobana Rajovića "Usne boje vina" pevam od svog prvog nastupa i nikada je nisam izbacila sa repertoara. Bila mi je talična za moj napredak. Obećala sam mu da ću ga zvati kad budem imala veće koncerte. Nikolijinim albumom sam zaražena. Povučena je ali je pravi profesionalac. Potekla si u "Zvezdama Granda". Da li bih se sad opet prijavila da si na početku karijere i šta misliš o toj vrsti takmičenja danas? Mnogi su pobedili i nestali.

- Ništa više nije isto. Sada se nikad ne bih prijavila, a u ono vreme bih svakom preporučila. Zvuči surovo, ali sam iskrena.

Tanja Savić i Tea Tairović su izbacile albume i zakazale Beogradsku arenu. Da li si se čula sa njima?

- Sa Tanjom jesam, bila sam pozvana i na njenu promociju, ali sam tad bila u Zagrebu. Pesme su im fantastične. Velika je stvar zakazati Arenu u Beogradu.

Bonus video:

01:25:56 SCENIRANJE 18.06.2023. LJILJANA STJEPANOVIC