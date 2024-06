"DOK SAM ŽIV TO SE NEĆE DESITI!" Darko Lazić besan kao ris kad je čuo vest o TAJNOJ UDAJI majke: Evo šta je rekao za Kurir!

Majka folkera Darka Lazića, Branka Lazić, navodno se udala za biznismena Dragana Paunović.

Tim povodom za Kurir se oglasio njen sin folker Darko Lazić, koji je demantovao tvrdnje medija da se Brabnka tajno udala.

foto: Petar Aleksić, Facebook, Shutterstock

- Dok sam ja živ to se neće desiti! To šta oni pričaju i pišu, to mene ne zanima! Ko to pravoi sebi reklamu preko moje majke, to ćemo još da vidimo, ali evo sada kažem javno još jednom: Dok sam živ, to se neće desiti! Eto šta rade, da se nerviram dok sam sa decom i ženom na moru - rekao je besan Darko.

