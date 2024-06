CECA OŠTRO O NAPADIMA NA POBEDNICU ZG! Ovo što Šejla doživljava nije se desilo nijednom kandidatu iz Bosne, sve je POLITIZOVANO!

Najveća balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović progovorila je pobednici "Zvezda Granda" Šejli Zonić, kojoj je ona bila mentor.

- Što se tiče moje strogoće, ona se svodi na to da ih podstičem stimulativnim govorima. Da sve ono što sam ja kroz neko svoje životno i profesionalno iskustvo prošla, doživela, videla rezultate, da na najbolji i najprijemčljivi način usadim kod njih i da ih podstaknem, kako je i Šejla rekla. To je sve bilo podsticaja radi i kad malo padnu i klonu jer svoj toj deci su jako bitni komentari žirija. Jer, sve vreme dok traje takmičenje, žiri je apsolutni delilac pravde. On odlučuje o sudbini te dece. I onda se trebalo izboriti da se nametneš žiriju, da mu pogodiš ukus, što se pesama tiče, izbora pesama i svega. Nije nimalo lako, ali uvek sam se trudila da njima nađem nešto u čemu će oni imati neku svoju ličnu zonu komfora. Da im ne bude traumatično. Dovoljno je što sede ispred njih već ostvareni ljudi, muzičke veličine, gleda ih pet miliona ljudi svake subote i još i da im dam pesmu u koju nisu sigurni, to je kamen spoticanja. I uvek sam gledala da im dam nešto što mogu da prilagode svom temperamentu i senzibilitetu i nije to nimalo lako.

- Ovo se prvi put dešava, da devojka koja dolazi iz Bosne doživljava ovakvu neku stvar. Imala sam ja kandidata iz Bosne i prethodne tri godine, a i ove godine, koji nikada nisu doživeli tako javno politizovanje nečijeg nastupa, nečije karijere. Smatram da je ovo orkestrirano i mislim da je ovo totalno nefer što devojka doživljava i proživljava. Zašto se ovo Šejli dešava? Nikome se iz Bosne ko je bio u mom timu u zadnje tri godine nikada tako nešto nije desilo. Stvarno je čudno, šokirana sam - rekla je Ceca.

- Ona je dominantna sopstvenim talentom koji joj niko nije dao sem roditelja i Gospoda Boga. Niko nije mogao ni da joj oduzme u toku takmičenja jer je devojka davala sto posto sebe u svemu tome i narod je prepoznao kvalitet. Pravda uvek pobeđuje i pravda uvek pobedi zlobu i pravda uvek pobedi loše ljude. Znaš kako kažu, to je i Šejla rekla kod tebe u intervju: "prazna glava najveću buku stvara". Ja smatram da najveću buku oko Šejle stvaraju te negativne buke, stvaraju prazne glave i apsolutno stojim iza toga jer to dete zaslužuje apsolutnu podršku i ona je stvarno jedan bosanski dragulj, muzički bosanski dragulj.

