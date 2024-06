OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Dragana Mirković javno čestitala Anastasiji udaju, a sad se Ceca oglasila, evo šta joj je poručila

Svetlana Ceca Ražnatović godinama ne razgovara sa svojom koleginicom Draganom Mirković koja je nedavno javno čestitala na venčanju Cecinoj naslednici, Anastasiji Ražnatović.

- Bilo mi je jako drago, to je stvarno lep gest i samo lud čovek u tome može da vidi nešto loše. Naprotiv, Bogu hvala tako i treba i to su neke lepe stvari. Žena je čestitala nešto što je lepo i što je bitno za moju porodicu i hvala Dragani puno.

Ona se osvrnula i na priče koje su se pojavile vezane za Draganinu pesmu "Pitaju me u mom kraju", za koju se saznalo da je Ceca želela da je snimi.

- Ja to nikad nisam ni krila, nije samo Draganina pesma, nego izađe nešto ili mi Marina otpeva šta su napravili i ja kažem "Pa to je bre za mene". I ona mi uglavnom kaže "Šta je bre tebi, ne može sve za tebe bre, jesam ti napisala super pesme, šta bre hoćeš?!". Istina, i to za Draganu, kada sam čula "Pitaju me u mom kraju" rekla sam: "Futo, pa ovo je za mene. "Nije za tebe, za Draganu, jesi gluva?" - govori pevačica kroz smeh.

