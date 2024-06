OVO JE LJUDI MOJI NEMOGUĆE! Rokijeva žena se nabacuje poslovnom partneru, zavađene drugarice se konačno pomirile

Kako se, drage moje Abronošice, radujem lepom vremenu, pa to ne mogu ni da vam opišem. I naši tračevi prosto isijavaju na suncu. I vide se i čuju i šljašte. Toliko da ne znam od kojeg bih krenula. Ali red je da se malo vratimo na one što su nevaljali, što žive raskalašno, a žele u javnosti da imaju tretman pravih zvezda. Ima takvih koji jedno misle, drugo rade, na treći način žive. Takva jedna priča dolazi iz jedne ugledne porodice. Bar se tako predstavljaju, iako to nema veze sa istinom. On je poznat biznismen, zvaćemo ga Roki. Skoro se zavetovao na večnu ljubav bivšoj ženi svog druga. Nju ćemo da zovemo Naivna. Sve je ona samo ne naivna. Ali avaj. Evo šta se dešava. Roki i Naivna su savršen par. Svi im zavide. Naravno, ona na društvenim mrežama pokazuje koliko je voljena, cenjena, poštovana, želi svim svojim drugaricama da pokaže da je uspela u životu. Doduše, s prljavim parama svog izabranika, ali to nema veze. Šta je poenta priče? Ona se razvela od Rokijevog druga da bi se udala za njega, a već zavodi njegovog poslovnog partnera. Roki zasad ništa ne sumnja. Njih dvojica rade zajedno, prave ozbiljne pare, a on ne sluti šta mu žena muti. Sređuje se, namešta se samo da bi se dopala gigantu. Jer, njen muž ima, ali poslovni partner ima tri puta više. Čak je i on primetio šta se valja iza brega. Ali nije on naivan ni najmanje. Roki izgleda, uh, bolje da vam ne kažem kako, ali zato poslovni partner nikada bolje. Mirisan, lep, sređen, za njim lude sve gradske dame. Biće tu belaja.

A do tada da vam kažem da su dve prijateljice zakopale ratne sekire. Bile su u svađi zbog ogovaranja, ali su pre nekoliko dana sve rešile. Jednu ćemo da zovemo Lutka, ona je pevačica, a drugu ćemo da zovemo Zmija, ona je manekenka. Baš su bile na krv i nož. Jedna drugoj su sve i svašta rekle u lice. Nisu govorile pune tri godine. Ali, eto, i to se dogodilo. Zakopane su ratne sekire. Baš su juče stavile zajedničku fotografiju na Instagram. Estrada ih uveliko ogovara kako imaju dvojake aršine i nemaju stav. Njih baš briga, dok su se družile, sve je bilo u najboljem redu, čak su iste muškarce šetale i nije im bio problem da to svi znaju. Eto, šta da vam kažem, moramo da nastavimo dalje da otkrivamo šta se sve događa, a nije da nas baš i ne zanima.

