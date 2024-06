NIKOLIJA PRVI PUT O NASLOVNOJ STRANI NA KOJOJ JE BILA GOLA: Šminkam se samo kad me plate! Evo zašto izbegava ALKOHOL

Retke su prilike kada možemo da sretnemo Nikoliju Jovanović na nekom gradskom događaju, jer tokom nedelje nigde ne izlazi, a vikendom nastupa u glavnom u dijaspori.

foto: ATA images

Odvikla se od noćnog života, kako nam je rekla, jer joj to više ne prija kao kad je bila u svojim dvadesetim. Sad je majka dvoje dece i njima je maksimalno posvećena. S Nikolijom, koju smo sreli na koncertu Milice Pavlović, razgovarali smo o njenim ranim radovima, majci Vesni Zmijanac, suprugu i deci.

Kada će doći vreme za tvoje velike koncerte?

- Jeste vreme, a da li sam spremna... Pa još malo. Ove godine ne sigurno, ali sledeće vrlo verovatno. Solistički koncert zahteva veliku pripremu i mnogo vremena, a moje drugo dete je još malo, tako da sam još uvek posvećena njima. Deca rastu, hvala bogu, tako da sad je vreme za karijeru.

Da li te deca slušaju?

- Deca slušaju mene kao mamu, ali ako mislite na pesme, to ne. Male su još uvek za to.

Ti si prva počela s rep muzikom. Tada si nailazila na oprečne komentare i osude, a danas je totalno drugačije.

- Drago mi je što je modernija muzika dostigla toliki uspeh. Moderna muzika može sada da parira folku i meni to lično odgovara. Ovo je Balkan i prosto mora da bude malo i folka, ali definitivno su se i trep i rep dosta uzdigli u poslednjih 10 godina.

Odlučila si da svoj privatni život skroz sačuvaš od javnosti i to ti dobro ide. Zbog čega?

- Mislim da je to formula za srećniji život. I ne mislim samo da to treba da rade javne ličnosti, nego generalno. Ne mora komšija da zna sve o vama.

A kako podnosiš paparace kada te "nahvataju" u gradu?

- Vidite, oguglala sam na to. Ja ne obraćam pažnju na to i, kao što znate, svaki put kada me uhvate ja sam sigurno najgore izdanje na estradi. Idem bez šminke, u širokim stvarima, s frizurom u haosu. Šminkam se samo kad me plate, iako to čudno zvuči.

Da li si to shvatila na Vesninom primeru ili ti se samo reklo?

- Mislite na svom primeru (smeh). Bilo je momenata kada mi kamere nisu odgovarale i prijale, i moguće da je to uticalo na ovu odluku danas. Više je to moja odluka kao roditelja nego kao pevačice.

foto: Dragan Kadić

Kako si podnosila naslove o tvojoj mami, jesi li to uopšte čitala?

- Bilo je svega i svačega. U nekom momentu oguglate, ali kao dete nemate razumevanja za to. Mene su, iskreno, tada boleli naslovi o meni. Ja se tada nisam bavila javnim poslom, a bila je velika hrpa žute štampe.

Čuva li tvoja mama te naslovne strane?

- Naravno da ne.

Da li ti je život u Grčkoj olakšao sve to, da ne pratiš šta se dešava?

- Jeste, i dan-danas mi je Grčka utočište, gde se sklonim od svega. Mislim, ja sam bila na naslovnoj strani posle 15 dana od svog rođenja, i nikad nisam imala momenat kada nisam bila javna ličnost, tako da mi veoma kada Relja, deca i ja pobegnemo negde.

Kako sad gledaš na svoju naslovnu stranu na kojoj si bila obnažena?

- Pa šta da vam kažem, mladost - ludost, ekstravagantno. Sve u svrhu umetnosti. Meni je to sasvim okej.

Pevaš dosta o alkoholu. Da li ga konzumiraš i posećuješ li noćne klubove?

- Kad su izlasci u pitanju, mene kad pozove drugarica koja radi u banci i kaže ajmo u grad, ja joj kažem - to je kao da ja tebi kažem ajmo do banke. Izlasci mi nisu zanimljivi, ali volim ručkove, večere. Što se tiče alkohola, volim da nazdravim, ali ne previše. Mislim da je do godina. Teško to podnosim. I kada malo više i jedem i popijem, oteknem i ne izgledam baš najbolje, meni se to ne sviđa.

Pamtiš li svoje najgore pijanstvo?

- Hvala bogu, najgoreg pijanstva se ne sećam (smeh).