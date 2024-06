SAŠU POPOVIĆA PREVARILI KANDIDATI! Estradni mag otkrio šta se dešavalo iz kulisa Zvezde Granda

Prošle subote održano je veliko finale muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" gde je pobedu odnela Šejla Zonić.

Saša Popović je sada, nakon završenog takmičenja, otkrio kako su kandidati umeli da ga prevare.

- Devojke se lepo našminkaju, pa samo glavu im vidim. Pa, ko zna, možda su 100 puta ponavljali pesmu do idealne varijante i ja onda pogledam i kažem „Uf“ baš je super i dobro peva, i onda ona dođe ovde i mi vidimo da to nije to što smo videli onlajn - ispričao je Popović, pa dodao da ima visoke kriterijume.

– Moje je da procenim da li taj kandidat, ako ga pustimo, može da napreduje. Manje, više, ja ih sve i znam, osamnaest godina radim „Zvezde Granda“, i sada čekamo nove generacije. Sada su stasali oni koji su se takmičili u „Klincima“ i oni sada čine kostur – rekao je Saša.

