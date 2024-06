JEDINA PEVAČICA KOJA APSOLUTNO NIŠTA NIJE POVEĆAVALA, SKLANJALA ILI MENJALA NA SVOM TELU I LICU! Evo ko je prirodna lepotica

Mnoge poznate dame s godinama na estradi podvrgle su se plastičnim operacijama, dok su neke imale minimalne korekcije, neke su promenile lični opis estetskih zahvatima.

Ipak, ima i onih koje nisu promenile ništa na sebi operacijama. Pevačica Milica Pavlović tvrdi da nije uradila nijednu intervenciju.

- Nemam ništa protiv estetskih zahvata i onih devojaka koje to vole da rade. Ja nisam jedna od njih i za sada me to ne privlači. Volim da gajim prirodan izgled, svežinu u licu i prirodan ten bez preteranog potamnjivanja. Iako je moj posao dosta naporan i stresan, prvenstveno zbog zagušljivosti prostorija u kojima nastupam, kasnog ležanja i ranog ustajanja, kod mene se hvala Bogu još uvek ne vide neke drastične razlike - pričala je ona jednom prilikom i dodala:

- Znam da brojne kolege muku muče sa tamnim podočnjacima, pa ih ispravljaju filerima, ali kod mene nije tako. Čarobne ruke moje šminkerke srede sve minimane nesavršenosti na mom licu. Mislim da je recept u tome da volite sebe i volite svoje nesavršenosti. Dese se naravno dani kada mi se ne dopada kako izgledam, ali brzo prođe.

