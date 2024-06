"REKLAMIRA SE PREKO NJE, POPRIČAĆEMO NAS DVOJICA U 4 OKA! " Lazić kipti od besa zbog NOVOG MUŽA njegove majke: JAVNO MU ZAPRETIO

Venčanje majke Darka Lazića - Branke Lazić i njenog partnera Dragana Paunovića juče je diglo veliku prašinu.

Naime, prvo se pojavila informacija da se ona udala za svog partnera i da je brak sklopljen u Austriji.

foto: Petar Aleksić, Printscreen/Facebook, Shutterstock

Nakon vesti o tajnom venčanju, prvo se oglasio Darko, koji je demantovao navode i istakao da se njegova majka neće udati sve dok je on živ.

Ubrzo nakon toga i sama Branka je priznala da nije stala na ludi kamen, kao i da Dragan i ona ne planiraju da se venčaju.

Do prave zbrke je došlo kada se i sam Dragan oglasio za medije, koji je pak priznao da su se njih dvoje venčali samo formalno, kao i da uskoro planiraju da orgnaiziju i proslavu.

Ali Paunović se tu nije zaustavio i sada je ponovo za medije potvrdio da su ipak stali na ludi kamen, a kako je naveo, Branka je sve demantovala zbog sina.

foto: Petar Aleksić, Facebook, Shutterstock

- Ne želi da se daju izjave po novinama, prvenstveno zbog Darka. Drugo, ona ne voli ni svakome da daje izjave, to je razlog te priče. Darko, takođe, ne iznosi nikakve stvari iz privatnog života po novinama. Branka i ja smo zajedno trenutno, u Austriji smo. Za venčanje i veselje nemamo vremena, zbog poslovnih obaveza nemamo vremena da pravimo slavlje, biće otop-potom. Ovde u Austriji smo potpisali papir - rekao je Dragan za medije.

foto: Zorana Jevtić, Antonio Ahel/ATAImages, Shutterstock

- Jedva čekam da se vratim, da se vidimo. To reklamiranje preko mojih leđa i preko leđa moje majke, to ćemo da popričamo nas dvojica u četiri oka, jer mislim da sam ispao i više nego fer i korektan. On ne zna koliko sam ja besan zbog svega što radi. Kakve on veze ima sa novinarima, moja majka nije javna ličnost, šta mene uzimaš u usta? Ja ovo ne želim. Stojim iza toga da se nisu venčali. Neću da mi propada odmor zbog gluposti, ja ti kažem da to nije tako, ako jeste, onda neka im je sa srećom, ali to neće ispasti na dobro, to vam ja garantujem. Trebalo je da budem obavešten o svemu - rekao je Darko za medije.

Kurir.rs/informer

Bonus video:

05:21 Darko Lazić