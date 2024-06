RADI VIZE, OBEZBEĐENJE I PRODAJE NEKRETNINE! Ko je BOGATI verenik majke Darka Lazića: Ovako je pričao o svom bogatstvu

Majka Darka Lazića već neko vreme je u vezi sa Draganom Paunovićem, koji je sada obleodanio da su stali na ludi kamen, što su Darko i njegova majka demantovali.

Lazić je pobesneo zbog priča da se njegova majka udala, te je naveo da to nije istina i da planira da obavi ozbiljan razgovor sa partnerom svoje majke. Takođe, on je izjavio da smatra da se Paunović reklamira preko njih i da ih za to koristi.

foto: Petar Aleksić, Printscreen/ Facebook

Ipak, Dragan je na početku romanse sa Brankom otkrio čime se bavi, a zatim je istakao da Branka ne ulaže svoj novac u njegov biznis.

- Mi ne sarađujemo poslovno, nismo poslovni partneri. Branka i ja smo već nekoliko meseci u vezi, ona mene podržava kao moja emotivna partnerka, da ne kažem devojka, to je ipak za mlađe (smeh). Kad dosta putujete i imate puno posla, potreban vam je neko sa kim ćete porazgovarati i podeliti sve, a ona je u tom smislu tu za mene - pričao je Dragan tada i dodao:

- Ja sam rođen u Holandiji, radio sam tamo, ali sam već neko vreme u Srbiji, zbog dece i moje privatne situacije. Tako sam i odlučio da proširim biznis ovde. Kada sam došao, otvorio sam prvu firmu koja se bavi konzularnim poslovima, elektronskih viza i tako. I u Holandiji i u Francuskoj se bavim nekretninama, a pored toga, moja firma radi i obezbeđenje i menadžment za poznate ličnosti u svetu sporta.

foto: Printscreen/Facebook

Brankin dečko tada je ispričao i da je veoma imućan, ali da nije milioner.

- Uzeo sam jedan objekat, pored tih apartmana koje imam, uložio sam u jednu lepu zgradu i ostvario saradnju sa holandskim pivarama, to je jedna njihova franšiza, nešto čega nema na Zlatiboru. Isplati se ulagati kod nas u nekretnine i turizam, taj neki familijarni koji ja želim. Širi se i Zlatibor u vezi sporta, zato i mislim da je dobro investirati tamo. Srbija se širi, mnogo se stranih firmi otvara, to mnogo znači za zemlju. Ne bih ulagao novac da to ne vredi. Nisam ja, kao što se piše, milijarder, naravno da se zarađuje, ali se i dosta ulaže, znate kako to već ide, banke, investicije.

1 / 10 Foto: Printscreen/ Facebook

Folker pretio: Dok sam ja živ, to se neće desiti - Dok sam ja živ to se neće desiti! To šta oni pričaju i pišu, to mene ne zanima! Ko to pravoi sebi reklamu preko moje majke, to ćemo još da vidimo, ali evo sada kažem javno još jednom: Dok sam živ, to se neće desiti! Eto šta rade, da se nerviram dok sam sa decom i ženom na moru - rekao je besan Darko.

kurir.rs/Blic

Preneo I.L.

Bonus video:

05:21 Darko Lazić