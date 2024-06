TO JE BILA NAJBOLJA ODLIKA" Prva izjava Slavice Ćukteraš o raskidu sa di-džejom, evo šta se dogodilo

Pevačica Slavica Ćukteraš raskinula je vezu sa Vladimirom Aćićem, novosadskim di-džejeom, sa kojim je u ljubavnom odnosu bila nešto više od godinu dana.

Slavica Ćukteraš potvrdila je vest o raskidu sa Vladimirom pa progovorila o razlozima rastanka.

- Nismo se razumeli u mnogim stvarima, raskid je bio najbolja opcija. Ovo je period kada želim da se posvetim ćerkici i karijeri. Konačno sam našla odlične autore, dve ozbiljne pesmetine i posvećena sam tome. O Vladimiru ne želim da govorim za medije, hvala vam što poštujete moju odluku - rekla je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Slavica Ćukteraš je pevačica koja se proslavila pre tačno dve decenije u takmičenju "Zvezde Granda". U svojim javnim istupima Slavica je pričala da je za sebe našla pravog muškarca.

- Ona je mogla mnogo više da napravi u muzici. Nismo krili da smo bili u vezi jer je to bila ljubav, ali se završila. Slavica je meni draga i za nju me vežu lepe uspomene - rekao je on tada.

kurir.rs/blic/preneo I. L.

