"SRPSKI PEVAČI OBRADOM MOJIH PESAMA MI DAJU BESPLATNU REKLAMU" Veliki intervju Antonisa Remosa: Sve o prijateljstvu s Joksimovićem

Grčka muzička zvezda Antonis Remos održao je koncert u Beogradu u okviru manifestacije "Belgrade river fest". Pevač, koji ima veliki broj fanova u Srbiji, pred spektakl je u razgovoru sa ekipom Kurira govorio o našoj zemlji, prijateljstvima s našim poznatim ličnostima, ali je i pričao o tome kako reaguje kada čuje neku svoju pesmu u obradi srpskih pevača.

foto: Aleksandar Dmitrović

On je tokom razgovora poželeo i uspeh fudbalskoj reprezentaciji Srbije na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.

Remos je napre istakao koliko voli naš narod i da uvek rado dolazi u Beograd.

- Moje veze i ljubav sa ljudima koje imam u Beogradu traju godinama. Ime mog profila na Instagramu liči na srpko prezime, to pokazuje koliko volim i poštujem ljude u Srbiji. Jedan od mojih omiljenih ljudi iz Srbije bio je gospodin Duda Ivković. Nažalost, on je preminuo pre izvesnog vremena. Sa njegvom porodicom imam sjajne veze. Dobar sam prijatelj i sa Željkom Joksimovićem. Još jedan čovek sa kojim imam dobar odnos je trener Željko Obradović. I svi veliki igrači koji su igrali za grčke košarkaške i fudbalske klubove su mi prijatelji. Kada nastupam na nekim mestima u Grčkoj, pogotovo u Severnoj Grčkoj, u nekim pozorištima, vidim u publici dosta Srba. Podižu zastave i to mi je fenimenalno. Osećam veliku ljubav prema srpskom nasrodu.

Po čemu se srpska publika razlikuje od one iz ostalih zemalja?

- Pre svega Srbi i Grci su kao braća. Naša ljubav je iskrena. Kada govorimo o balkanskim narodima, emocija je duboka. Svakog puta kada nastupam u Atini ili Solunu vidim da mi Srbi pokazuju tri prsta. Ja znam da su to moji prijatelji. Kada podignu zastavu osećam se lepo. To je narod koji volim.

Da li vam je čudno kada u Srbiji na radiju čujete neku svoju pesmu u obradi našeg pevača?

- To je lepo. To me raduje, zato što je to besplatno reklamiraju moje pesme. I mi smo uzeli mnoge srpske pesme, prepevali smo ih na grčki. Muzika je važna karika u lancu koji povezuje naša dva naroda.

foto: Aleksandar Dmitrović

Za vas kažu da ste u Srbiji najvoljeniji Grk. Da li vam to donosi neku vrstu pritiska?

- Ne mislim da je to teret. Ljubav koju pokazuje narod ne može da bude napor i da pritiska. Naprotiv, ona proizvodi osećanje odgovornosti.

Koju srpsku pesmu najviše volite?

- Pored "Lane moje" Željka Joksimovića tu su i sve pesme koje je napisao Goran Bregović. "Ako ima Boga", na grčkom je "Theos Anine", pesmu je otpevala Harisa Leksiju, to je himna u Grčkoj.

foto: Promo

Planirate li saradnju s Joksimovićem?

- Sa Željkom sam već pevao u Grčkoj. Bilo je to savršeno veče u jednom lepom prostoru u Atini. Posvetio mi je jednu pesmu, ona mi je jedna od omiljenih, jer je zapravo posvećena mojoj ćerki. Na grčkom je to "na me agapas", dakle "da me voliš", pronaći ćete tu Željkovu pesmu, znaćete u kojoj je reč. Radujem se svakom našem susretu, on je sjajan muzičar, dobar pevač, čovek koji radi mnogo, posvećen je poslu, a pored svega toga je fantastičan prijatelj i porodičan čovek.

Bonus video:

04:59 STARS EP 325