ĐOKOVIĆI SA NARODNJAKA PREŠLI NA NIKA KEJVA: Evo kako su se Nole i Jelena opustili, isplivale FOTKE poznatog para

Samo što su proslavili Jelenin rođendan uz omiljene pevače narodne muzike i sjajnu atmosferu, bračni par Đoković rešio je da priušti sebi veče strane muzike na River festu.

Novak i Jelena uslikani su sa prijateljima u opuštenom ambijentu u iščekivanju početka koncerta svetske zvezde - Nika Kejva. Dok se Nole opredelio za teksas košulju ispod koje je nosio belu majicu, Jelena je bila u crnom sa golim ramenima, a kosu je stilizovala u nisku punđu.

Vidno raspoloženi, čekali su da čuju izvođača poznatog po hitovima "Push the sky away", "Where the wild roses grow", "O children" i mnogim drugim, koga beogradska publika obožava.

"Nick Cave and the Bad Seeds" objavili su novi singl "Wild God", koji će se pojaviti na njihovom predstojećem, istoimenom albumu koji treba da izađe 30. avgusta. Album će biti 18. po redu i prvi od "Ghosteen" iz 2019. godine. Grupa kombinuje rok, gospel, pa čak i malo čembalo da stvori petominutno putovanje u ovoj pesmi.

Sam muzičar imao je život ispunjen tragedijama - dva sina proslavljenog pevača Nika Kejva izgubila su živote na tragičan način.

