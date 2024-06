"LJUDI SU ŠLIHTARE, NE SMEJU DA KAŽU DESINGERICI ŠTA MISLE O NJEMU" Radanović opet udario na repera, samo DVE REČI rekao za Cecu

Folker Sloba Radanović ponovo je potkačio repera Dragomira Despića Desingericu, sa kojim se pre dva meseca javno prepucavao.

- Da li se Desingerica kači na mene, pitate? Nije da se on kači na mene... Ja sam, jednostavno, rekao da mi se ne sviđa to što on radi. On je tad meni odgovorio... Ja sam čovek koji uvek kaže ono što drugi misle, al' neće da kažu! - rekao je prvo Sloba.

foto: Ata images

- Mnogo ljudi misli kao ja, samo što su šlihtare i niko nikome neće ništa da kaže... Ja imam svoje mišljenje! Kad nešto ne valja onda kažem da ne valja... Ja želim sve najbolje njemu, želim mu da što pre sazri... (smeh) Duet sa njim? Ne, ne, ne bih - jasan je bio folker.

Sloba je prokomentarisao i duet Cece Ražnatović i Vojaža, o kom se ovih dana naširoko priča.

- Zanimljiva kombinacija - bilo je sve što je rekao Radanović o pomenutoj duetskoj pesmi.

foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, Desingerica nam je nedavno za Slobu rekao:

- Nisam se vratio 20 godina unazad, nego idem 20 godina unapred, unapredio sam se na nivo koji ne postoji. Slobi neće biti dobro. Verovatno će krenuti da peva na USB. Takav je posao, nemam ništa protiv njega, ni svih drugih pevača, ali krvari baja. Možda oni misle da nije fer što smo mi u prvom planu, ali to publika odlučuje.

