KOŠULJA KOJU JE NOSILA MARIJA ŠERIFOVIĆ NOSI VELIKU SIMBOLIKU! Tiče se Marija: On je smeđ, ima jedno plavo, drugo zeleno oko...

Marija Šerifović u emisiji "Amidži šou" pričala je o sinu Mariju, kao i iskustvo sa surogat majčinstvom, a ni majica koju je nosila u emisiji nije prošla ne zapaženo, pa ju je voditelj pitao da li print na košulji simbolizuje majku i sina.

- Jeste... Mario je smeđ! Jedno oko je plavo, drugo zeleno, nešto mu se te oči menjaju. Baka mu je imala takve oči - počela je priču Marija, a na pitanje kako se snalazi u ulozi majke otkrila je da se dobro snašla.

- Sjajno, rekla bih! Možda je bolje da ja ne govorim o tome, već svi ovi ljudi oko mene i ove silne majke. Meni je sjajno, meni je super! Imam jednu fotografiju iz Los Anđelesa, Mario ima možda 70 sati, ja ležim na leđima, prekrstila ruke i gledam ovako u njega i slušam Konstraktu "I šta ćemo sad?!" (smeh). Sve šale na stranu, stvarno uživam u svakom danu, svakoj sekundi i vazda mi zauvek nedostaje, to majke znaju tako da, požurimo - istakla je, a posebno je zanimljivo to da niko, dok Marija nije obelodanila da je dobila sina, nije znao na kakav se korak odlučila.

foto: Instagram/serifovic

Marija se osvrnula i na to što je njeno iskustvo privuklo mnogo pažnje.

- Zašto bi neko trebalo da zna?! To je isključivo lična stvar, visoko-intimno-privatne prirode. Razmišljala sam da li uopšte ima potrebe bilo šta bilo kome uopšte da kažem, šta se koga to tiče, ali onda bi verovatno još veće ludilo bilo da me vide sa detetom koje ima tri, šest godina, da mi kaže: "Mama". Želela sam da sačekam da se sve završi, da sve bude, što bi babe rekle, živo i zdravo. Onda smo to objavili, onda je to u Srbiji bio šiz nekih mesec dana, potpuni, ali, Bože moj - istakla je.

Marija o surogat majčinstvu Pevačica kaže kako je surogat majčinstvo sasvim uobičajena stvar u Americi. - U Americi sam od 2014. godine, to tada nije bilo aktuelno. Nemamo dovoljno vremena da detaljno pričamo o ovome, da ispričam sve, možda će nekome to pomoći, vrlo verovatno da bi. Sve što sam uradila, uradila sam po savetu u tom trenutku najboljih doktora u SAD. U mom jedinom intervjuu rekla sam, nakon nekih pokušaja neuspelih, jedno jedino rešenje je bilo to - rekla je Marija, a potom objasnila: foto: Printscreen - Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sede ispod kamena. Ja sedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahteva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući... Tamo se ne radi o robovlasništvu! - rekla je Marija.

kurir.rs/blic/preneo I. L.

Bonus video:

00:15 Jedan običan dan Marije Šerifović sa sinom