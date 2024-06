"DA LI STE VAS DVE U VEZI?" Marija Šerifović otkrila istinu o ljubavi s Jovanom Pajić, javno progovorile: Malo flertujemo...

Nakon što se Jovana razvela od Saleta iz Tropiko benda, krenule su spekulacije da su Marija Šerifović i ona u emotivnoj vezi, o čemu su prvi put progovorile javno kod Ognjena Amidžića.

- Pošto ste Jovana i ti napokon ovde sada zajedno, znači ekskluzivno, da svi budu srećni i zadovoljni, da li ste vas dve u vezi? - upitala je voditeljka Tijana Stoisavljević Milutinović, na šta je Marija odmah reagovala:

foto: Printscreen

- Pod pretpostavkom da to stvarno i jeste tako, je l vi stvarno mislite da bih ja to vama rekla?! Elem, ljudi, hitno da se sa tim prestane, neće imati ko više na slavu da mi dođe, molim vas, ni na slavu, Božić, rođendane! Molim vas, zaustavite to! Zašto se o tome nije pisalo prethodnih 15 godina, nego žena kad je razvedena, po njoj možeš šta hoćeš?! Prekinite hitno!

- Moram da priznam da nam je genijalna za**bancija na tu temu. Toliko se šalimo, pa malo i flertujemo, maštamo šta bi bilo kad bi bilo. Zabavno, a vidim da je i narodu zabavno - nadovezala se Jovana Pajić.

foto: Pritnscreen

Inače, Marija i Jovana su dugogodišnje prijateljice, a Šerifovićeva je otkrila da je Jovana znala za njenu borbu za potomstvo i da je čuvala tajnu, što joj nikada neće zaboraviti.

