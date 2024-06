MILICA PAVLOVIĆ ZBOG HALJINE POSTALA ZVEZDA TURSKIH MEDIJA! Sad se pevačica oglasila: Svi su videli da ispod...

Muzička zvezda Milica Pavlović pojavila se na otvaranju jednog prestoničkog lokala, gde je sumirala utiske s koncerta u Novom Sadu, ali pomenula i detalj zbog kojeg je postala zvezda svetskih medija.

Ona je podelila utiske sa nedavnog koncerta u Novom Sadu i najavila spektakl u Zagrebu, ali i kako su društvene mreže "poludele" zbog nje.

- Slegli su se utisci, mi smo uveliko u tim produkcijskim sastancima za zagrebačku Arenu, danas sam se čula sa svim gostima koji dolaze tamo i jedva čekam - rekla je pevačica, pa otkrila s kojim kolegama se čula nakon koncerta u Spensu.

foto: Ata images

- Čula sam se sa Anom Bekutom, sa Saletom Matićem više puta, Slađa Alegro mi je čestitala, Angelina, ne mogu svih sada da se setim, nekog ću izostaviti - rekla je, pa spomenula venčanje za koju je dobila poziv od para iz publike.

- Spremna sam i jedva čekam. Rekla sam menadžeru da se nisam šalila, nadam se da je crveno slovo, idem na tu svadbu da uživam. Mislim da ću ući sa pesmom "Praštaj", jer dok sam izvodila tu numeru u Spensu, oni su mi bacili lavića sa pozivnicom. Ima nešto u energiji, to je baš tako trebalo da bude i očigledno je trebalo da bude na jugu Srbije - istakla je ona.

foto: Ata images

Milica je ponela glamurozne kostime na koncertu u Novom Sadu, ali je jedna haljina izazvala opštu pometnju na društvenim mrežama, te su se mnogi zapitali da li je pevačica nosila donji veš.

- Svi vi koji ste bili tamo videli ste da ja imam jedan prelep bodi ispod i da je u pitanju optička varka. Ono što me je iznenadilo je da sam izašla u svim turskim i kolumbijskim medijima, ali mi je to simpatično, jer eto šta može da se desi kada jedna malo smelija kreacija zapadne za oko narodu, a onda se to krene šerovati i postane viralno. Nije što sam ja u pitanju, ko god da je, neka neko čuje za ovu našu malu zemlju i meni je drago - rekla je regionalna zvezda.

Pavlovićeva se može pohvaliti blistavom karijerom u koju ulaže mnogo truda, rada i energije, te mnoge zanima odakle crpi snagu i uvek bude u kontinuitetu.

- Jug Srbije napravi od svih nas, kroz neko to odrastanje, vojnike. Mi smo naučeni da budemo radnici, vredni, da se ponosimo time, bar ja tako mislim. Pauzu sam imala u januaru, sada samo radim - rekla je ona, pa se osvrnula na viralan snimak sa koncerta koji kruži Turskom i Kolumbijom, ali i širom sveta, te otkrila šta je u pitanju.

- Mislim da je haljina odigrala svoje, zaista sjajna kreacija Bojana Petrovića. Svi kostimi su privukli pažnju, Bojan mi je rekao da su mu dosta mojih koleginica, sa kojima on često sarađuje, pisale od jutra do mraka kako su "pale u nesvest" kada su videle te kreacije i da aplaudiraju tome. Lepa energija je odradila svoje, pesma i kostim, i ta puna sala ljubavi - istakla je pevačica.

foto: Kurir

Ona je prokomentarisala i video snimak sa njenog koncerta u Spensu, gde deluje da su se Milica i njen kolega Boban Rajović, koji je bio specijalni gost te večeri, poljubili.

- Bili ste tamo, znate da nije tako, takav je bio kadar. Dopisivali smo se Boban i ja sutradan i smejali se tome. Moram da ponovim da je moja velika želja bila da to dvoje ljudi budu u Novom Sadu sa mnom, a videćete ko će biti u Zagrebu - rekla je ona, pa otkrila da li je sve spremno koncert u prestonici Hrvatske koji nas očekuje 21. juna.

- Skoro je sve spremno, ja krećem sutra ujutru. Imam koreografsku probu, uveče imam produkcijski sastanak, prekosutra me očekuje celokupna proba. U četvrtak mi dolaze i moje komšije iz Bunibroda, kao i moja porodica, zbog toga sam baš srećna - rekla je mlada zvezda.

Pošto se približavamo zagrebačkom koncertu, Milica je dala jednu eksluzivu vezanu za goste na istom.

- Do juče je trebalo da budu dva gosta, od sinoć će biti tri gosta na koncertu u Zagrebu - otkrila je Milica.

kurir.rs/telegraf/preneo I.L.

