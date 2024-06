BRESTAČ ISPIRA USTA LAZIĆIMA! Komšije zgrožene udajom Darkove majke: Baba samo PLAČE zbog Branke, od sramote NE IZLAZI IZ KUĆE

Od kad je u medijima kao bomba odjeknula vest da se majka Darka Lazića Branka tajno udala u Beču za partnera Dragana Paunovića, strasti se ne smiruju.

Nakon što se saznalo da je glavni razlog zbog čega Darko ne prihvata činjenicu da mu je majka pre nekoliko dana stala na ludi kamen, njegova baka Milka, naša ekipa je posetila selo Brestač, gde Lazići godinama žive, kako bismo iz prve ruke čuli šta ona, ali i njihove komšije misle o svemu ovome.

foto: Printscreen/ Facebook, Petar Aleksić, Filip Plavčić, Aleksandar Jovanović

Nažalost, u kući Lazića delovalo je da nema nikoga, pa tako nismo uspeli da porazgovaramo s majkom pevačevog pokojnog oca Milana, ali su zato komšije žestoko oplele po Branki.

- Mi smo šokirani i zgroženi Brankinom udajom. Čitamo i ne verujemo da je to istina. Žena udovica ima dečka, možeš da zamisliš. Sramota neviđena. Nismo verovali ni kad smo čuli da ima dečka, a posle dođe s njim na svadbu kod Darka. Obruka nam žena selo za sve pare. Nama je ovde najviše žao baba Milke, ona je dobra žena. Jadna, još ne može da prežali da više nema sina. Nosi i dalje crninu i plače za njim svaki dan. Ona je stalno bila po dvorištu, nešto je raduckala, ali od kada su joj javili da joj se snaja opet udala i to za čoveka koga ne želi ni da vidi blizu svoje kuće, ženi nije dobro. Od sramote ne izlazi napolje, niti se javlja bilo kome. Izbegava nas, kao da je ona nešto kriva - rekle su nam ogorčene komšije.

foto: Petar Aleksić, Facebook, Shutterstock

Zanimalo nas je i da li Branka sad živi u Brestaču, ili je promenila adresu od kada je u vezi s biznismenom.

- Branku više ne viđamo u selu, ona se odselila odavde. Čuli smo da sad živi u nekom stanu u Beču. Shvatila je i sama da ovde s tim čovekom ne može da živi, Milka to ni za živu glavu ne bi dozvolila. Nju smo od Darkove svadbe nekoliko puta videli u selu, a Milana jedno možda dva puta. Šta joj to trebalo u tim godinama, svi se pitamo. Ovo je malo mesto, sve se čuje. Ovog puta smo apsolutno na Darkovoj i Milkinoj strani. Neće to dugo trajati, sve je to čudno - završile su komšije iz ovog sremskog sela.

foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić, Printscreen/ Facebook

Podsetimo, Darko je za Kurir negirao da je do venčanja Branke i Dragana došlo i da se to neće dogoditi dok je on živ, iako je novi Brankin muž to potvrdio za medije.

- Dok sam ja živ, to se neće desiti! To što oni pričaju i pišu, to mene ne zanima! Ko to pravi sebi reklamu preko moje majke, to ćemo još da vidimo, ali evo sad kažem javno još jednom: Dok sam živ, to se neće desiti! Eto šta rade, da se nerviram dok sam s decom i ženom na moru - rekao je Darko kad smo ga pozvali čim se u javnosti saznalo za udaju njegove majke.

foto: Aleksandar Jovanović

Kurir.rs

Bonus video:

00:15 Darko Lazić slavi, dobiće treće dete