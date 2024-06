ŠPIJUNI S MIKROFONOM: Ko je sve sa estrade radio za Državnu bezbednost! Samo jedna pevačica priznala saradnju! Ove tajne kriju

Nema tog pevača sa srpske estrade koji na neki način nije sarađivao s tajnim državnim službama! I nema tog pevača ili pevačice koji bar jednom nisu preneli neku naizgled beznačajnu informaciju službeniku Državne bezbednosti, a ovaj ju je već, kako to Služba nalaže, pospremio u fioku-da je otvori kad za to bude bilo potrebe!

Ovo je za Kurir svojevremeno tvrdilo većina sagovornika, potvrđujući na taj način priču koja se s vremena na vreme pojavi u javnosti - da su pripadnici raznoraznih službi kao svoje izvore vrbovali likove sa estrade, i folk i pop-rok muzičare.

Pevačica Olja Karleuša ispričala je pre nekoliko godina za Kurir da s njom nikad niko nije kontaktirao, ali da se „u drugom smislu“ viđala sa službenicima DB.

- Kad su neke proslave, na primer, odlazak u penziju ili slično, oni imaju običaj da pozovu nas pevače da im uveselimo to slavlje, što je, po mom mišljenju, normalno. Mene nisu vrbovali, ali to ne znači da od drugih nisu tražili saradnju.

Jedina pevačica koja je otvoreno priznala da je sarađivala s tajnom službom je Vesna Rivas.

- Dosta kolega sa estradne scene je radilo za DB. Ne mogu da kažem imena, molim vas da me razumete. Pevači su pogodni za DB jer mi ulazimo u mase.To naročito važi za muzičke grupe, tu uvek odaberu ponekog za saradnika i to je bilo veoma aktuelno u vreme bivše Jugoslavije i tadašnje emigracije. Najlakše je preko pevača saznati neku informaciju i to debeovci odlično znaju. Recimo, dogodi se neko ubistvo, službenici DB odmah jure svoje izvore sa estrade, jer se pevači druže sa svetom sa one strane zakona, razumete? - objasnila Vesna Rivas.

Kriminolog i bivši operativac SDB Božidar Spasić rekao je tada za Kurir da tajna policija uvek ima interes da se ubaci među estradne zvezde, jer su vrlo pokretljive, kreću se u različitim krugovima, putuju u inostranstvo, pa su mogući sakupljači veoma značajnih podataka i informacija, pa čak i glasina.

- To nije neuobičajeno da se u celom svetu koriste estradne zvezde, od glumaca i reditelja, pa do pevača. Kod nas je to specifično jer se ne radi o pravom angažovanju saradnika koji će vam davati podatke o nekom licu, nego je reč o takozvanom operativnom druženju i to smo zvali informativni razgovor, a da pevač, na primer, čak i ne zna da to nama treba - objašnjavao je Spasić i dodao:

- Tajne službe uglavnom biraju pevačice, koje dobiju zadatak da, na primer, pristupe nekom emigrantu i izvuku neke informacije- kaže Spasić.

Međutim, od čega zavisi koga će SDB izabrati za svog tajnog saradnika - kriminolog je rekao da ne postoji određeni profil.

- To zavisi od popularnosti ličnosti, njegovih aranžmana, da li je komunikativan... Ne postoji kriterijum, a zvezde se ne vode u specijalne stanove ili posebne zgrade, već se dogovori o poslu obavljaju na javnim mestima - objašnjavao je on.

Kada je reč o informacijama od nacionalnog interesa, jednostavno ne postoji mogućnost da neko odbije da pomogne!

- Problem je što su naše službe to zloupotrebljavale. Jedan od takvih primera je i to što su pripadnici zemunskog klana nosili značke BIA i što su upravo pripadnici službi bezbednosti bili umešani u sve moguće kriminalne aktivnosti - tvrdio je dr Darko Trifunović s Fakulteta za bezbednost

Zoran Kiki Lesendrić nije hteo da odgovori konkretno na pitanje da li je bio na meti DB, već je sve okrenuo na šalu.

- Bio sam član DB sa 11 godina, ali su me izbacili jer sam nosio starke sa američkom zastavom. Inače sam bio još jednom u DB, vozio sam „aston martin DB7“ od Podgorice do Nikšića, tačno 20 minuta - odgovorio je Kiki.

