IVAN GAVRILOVIĆ OTKRIO SVE DETALJE ORGIJANJA S KNEZOM: Menjamo se, jedna u jedan, druga u dva!Šokantno priznanje

Ivan Gavrilović kaže da je sa Nenadom Kneževićem Knezom menjao devojke. Popularni denser je izneo šokantne detalje iz svog života. Gavrilović je bez dlake na jeziku izneo detalje besanih i burnih noći. Takođe je priznao da mu se nikada nije dogodilo da ga neka devojka odbije. Ivan kaže da su mu na svako koraku prilazile žene.

– Bili smo jako popularni. Uvek sam svirao gitaru još u školskom dvorištu. Nije mi se desilo da me neka devojka odbije. Jedino moja žena i znao sam da je ona ta. Inače generalno, nikad nije bilo šanse da me neka odbije. Ko će da te odbije, to nije moguće! Mi smo pravili haos – istakao je Ivan, pa dodao:

- Knez i ja odemo, po dva tri dana i menjamo se! Zakažemo jednu u jedan, drugu u dva. Zatim u tri i sve tako. Mi nismo nalazili devojke, one su nas! Pratile su nas po nastupima, gde živimo, šta radimo… I onda bude, šta bude… – priznao je pevač.

