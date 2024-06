OVE ZVEZDE UZIMAJU ZA PET NASTUPA I DO 250.000 EVRA! Oni tokom leta ne moraju da trče s tezge na tezgu! Estradni rekorderi

Velike muzičke zvezde Dragana Mirković, Zdravko Čolić, Svetlana Ceca Ražnatović, Saša Matić, Aleksandra Prijović i Aco Pejović dostigli su taj nivo da tokom leta mogu da rade koliko hoće i kad hoće jer za samo pet nastupa zarade i do 250.000 evra.

I dok se njihove brojne kolege utrkuju ko će više tezgi da odradi ove sezone, najveća pevačka imena doziraju nastupe, a zarade i više od pevača koji svakog dana do kraja avgusta imaju ugovorenu svirku u regionu. Upravo ovi muzičari godinama nastupaju u najvećim i najposećenijim prostorima na Crnogorskom primorju tokom letnje sezone, a koncerte održavaju i na trgovima širom zemlje i regiona.

- Sezona samo što nije, a pevači su spremni da rade i dobro zarade. Ima onih koji pevaju maltene svakog dana, a i rekordera koji rade kako njima odgovara. Zašto bi radili pet koncerta u toku nedelje kada mogu jedan povremeno. Uspeli su da dostignu taj nivo i sada biraju gde će i kada će da pevaju. Dragana je ovog leta u humanitarnoj misiji. I pored toga, ona će dobro da zaradi jer je jedna od najplaćenijih narodnih izvođača. Prijovićka je, kako sada stvari stoje, rešila da odradi minimalni broj nastupa. Ona će, prema sadašnjem planu, održati samo jedan koncert u Crnoj Gori, i to u najvećoj diskoteci na primorju. Ona je i tamo pevala prošle godine, i to dva puta, a samo na jednom nastupu zaradila je više od 70.000 evra jer je radila na karte. Bilo je više od 4.000 ljudi. Pored ovog koncerta, odradiće još šest ili sedam, uglavnom u Bosni, a njena cena za tako velike nastupe je sada između 50.000 i 60.000 evra - priča naš sagovornik, dobro upućen u estradna dešavanja.

Čola i Ceca drže slične cene, pa za tezgu uzimaju i do 50.000 evra. Ražnatovićeva je najavila da će odraditi samo nastupe koji su prošle godine zakazani i da se u avgustu odmara. Pejoviću cena ide i do 35.000 evra, neke koncerte će uraditi na prodate karte. To znači da posetioci kupuju ulaznice koje se kreću oko 20 evra. Interesantno je to da su njegovi nastupi svi rasprodati i da se uvek traži karta više. Jedan klub na primorju, koji prima 3.000 ljudi, uvek je dupke pun kada on nastupa. Za razliku od njega, Matić, koji takođe puni sve prostore, drži fiksnu cenu od 20.000 evra i 25.000 evra u zavisnosti od toga gde nastupa.

Naši estradnjaci će na kraju sezone zaraditi pravo malo bogatstvo, nakon čega mnogi odlaze na zasluženi odmor.

