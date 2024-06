MARIJU ŠERIFOVIĆ PITALI ZA PRIJU I TEU TAIROVIĆ, A NJEN ODGOVOR SVE ŠOKIRAO: Ja sam babaroga, a one...

Pop pevačica Marija Šerifović govorila je o kolegama, i tom prilikom spomenula je Aleksandru Prijović i Teu Tairović.

Gostujući u još jednoj emisiji kod Ognjena Amidžića, rubrika gde goste pitaju gledaoci je nezaobilazna, te je i Marija dobila pitanje o novim projektima svojih kolega.

foto: Aleksa Savulov

- Znam šta me ljudi pitaju, verovatno misle na ovu frku koja se dešava, Prija, Tea... Te devojke imaju svoju publiku, rade najbolje što mogu - počela je Marija, a potom dala svoj sud.

- Aleksandra Prijović je trenutno u svom piku, ja joj želim da u tome ostane. S druge strane, Tea peva nešto skroz drugačije i što na tržištu ne postoji. Ona tu pliva dosta uspešno, ja bih rekla, ali ne mogu ja po mojim parametrima, jer sam ja neka čuvena babaroga, da pričam šta je kvalitetno. Sve je to dobro i to je njihov maksimum, a da li bih ja to ocenila desetkom, nećemo sada suditi o tome. To je najiskreniji odgovor - rekla je Marija u emisiji "Amidži šou".

foto: ATA images

Bonus video:

00:15 Jedan običan dan Marije Šerifović sa sinom